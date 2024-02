Sánchez: Si Feijóo no dependiera de Vox habría aprobado la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que "si (el líder del PP, Alberto Núñez) Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía".



En una entrevista publicada este domingo en La Voz de Galicia, el jefe del Ejecutivo asegura que tiene esa "convicción", y recuerda que el PP mantuvo conversaciones con Junts "nunca aclaradas".



La entrevista se realizó el pasado viernes, un día antes de que trascendiese que Núñez Feijóo está abierto a conceder un indulto al expresidente catalán Carles Puigdemont aunque condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral, según fuentes de ese partido.



Pedro Sánchez afirma, además, que existen precedentes de indultos por parte del PP y cita "1.400 de Aznar en un solo día".



En su opinión, la situación en Cataluña con los gobiernos del PP entre 2011 y 2017 "solo empeoró" y señala, en cambio, que desde 2018 hasta ahora "la situación ha mejorado", una explicación que atribuye a la política y al reencuentro.



"La única manera de gobernar España es entendiendo su pluralismo político y su diversidad territorial. La amnistía es valiente, reparadora y constitucional", defiende.



De Núñez Feijóo, el también secretario general del PSOE asegura que "lo único que ha aportado a la política nacional ha sido abrir las puertas a gobiernos de coalición con la ultraderecha" y por eso también reclama cambio para Galicia el 18 de febrero.



Ante las elecciones gallegas del próximo domingo, Sánchez confía en su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, no solo para ser el próximo presidente, sino para ser "primera fuerza política", asegura y "situar a Galicia a la altura de sus potencialidades".



Sobre las encuestas, algunas de las cuales apuntan a un posible cambio pero liderado por el BNG y no por el PSdeG, que sería tercera fuerza, Sánchez zanja: "son encuestas y tienen el valor que tienen, se lo digo por experiencia".



También alude el presidente del Gobierno en la entrevista en La Voz a la situación del sector primario, agricultores y ganaderos especialmente, y sostiene que le ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que simplifique el exceso de burocracia en la política agraria común.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es