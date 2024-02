Calvo echa de menos que el Gobierno vaya “más rápido” en eliminar la brecha salarial

La presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, echa de menos que el Gobierno vaya "más rápido" en la eliminación de la brecha salarial y de pensiones entre mujeres y hombres por no haber desarrollado la normativa que ella impulsó en 2018.



Calvo, que ha intervenido este sábado en Córdoba en la XI Jornada '22F Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones y su relación con los Cuidados', que organiza la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, ha dicho a EFE que "yo puse sobre la mesa en el verano de 2018 un Real Decreto ley que después el Ministerio de Trabajo tenía que haber desarrollado ya con reglamentos", una situación que no se ha producido.



"Son los reglamentos los que obligan a las empresas a tomar medidas jurídicas a partir de los planes de igualdad con algo que nació en Alemania, curiosamente, en el periodo de Merkel, que eran las tablas de transparencia salarial, porque en España muchas veces no sabemos lo que gana el que está al lado", ha señalado la diputada del PSOE por Granada, que fue vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes e Igualdad entre 2018 y 2019.



A su juicio, esta medida es "el primer paso para averiguar en qué discriminación podemos andar las mujeres cuando tenemos puestos de trabajo iguales, currículum iguales".



Carmen Calvo ha reclamado "tener tablas de transparencia salarial en todas las empresas porque es la única manera que tenemos de saber en qué discriminación estamos y, sobre todo, queremos que los cuidados se repartan de verdad, porque las mujeres tenemos peores puestos de trabajo porque nos seguimos haciendo cargo de los cuidados en términos de rol tradicional de las mujeres".



En cualquier caso, también ha insistido en que "hay que pasar ya de tanta teoría que tenemos acuñada a hechos mucho más contundentes y a decisiones jurídicas mucho más contundentes".



Así, ha subrayado que "la Unión Europea tiene que tomarse en serio la brecha salarial porque es la única manera que el resto de los Estados se obliguen a hacer legislación mucho más clara y contundente sobre el asunto".



Para Carmen Calvo, este asunto no es una "propuesta feminista. Esto es igualdad, justicia y discriminación que un Estado de Derecho no puede seguir manteniendo".



La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres comenzó a trabajar en 2007 para conseguir que se estableciera en España la conmemoración del 22 de febrero como 'Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones', que se conmemora en España desde 2011, por un acuerdo del Consejo de Ministros del año anterior, mientras que el Día Internacional por la Igualdad Salarial de Naciones Unidas está fijado el 18 de septiembre.



Para la presidenta de la Plataforma, Rafaela Pastor, "el feminismo va mucho más allá de lo que en general la ciudadanía piensa que son solo los derechos de las mujeres", debido a que "si las mujeres avanzamos, avanzan los pueblos con nosotras porque somos el 52 por ciento de la población".

