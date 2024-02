El PSOE quiere aprobar cuanto antes la Ley de Amnistía para que no tape al Gobierno

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho no tener preocupación alguna por el informe que haga la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía, pues sostiene que se ha garantizado la separación de poderes en su tramitación parlamentaria, y ha expresado su deseo de que la norma se apruebe cuanto antes para que no sea utilizada como "cortina de humo" para tapar las medidas del Gobierno de coalición.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, Patxi López ha explicado que en su visita a España la delegación enviada por el Consejo de Europa "no entró en ningún tipo de valoración política ni de oportunidad política" sobre la norma, ya que se da por hecho que el Parlamento español es "soberano" para aprobar leyes y no puede tener injerencias.

"A la Comisión de Venecia lo único que le interesó fue la tramitación de la ley, si en esa tramitación se estaba vulnerando algún derecho de los diputados o las diputadas y nosotros les hablamos de las cuestiones técnicas, de cómo se estaba tramitando conforme al reglamento, y por lo tanto no tenemos absolutamente ninguna preocupación", ha relatado.

Según ha explicado, el PP y Vox dieron "un mitin" sobre "España se rompe" a los juristas, que se quedaron "muy sorprendidos", mientras que el PSOE defendió la norma como algo "absolutamente constitucional" y que va a ayudar a la convivencia. A su juicio, el PP y "demasiada gente" se ha precipitado al sentenciar la iniciativa socialista.

Patxi López asegura estar convencido de que la Ley de Amnistía, remitida a la Comisión de Justicia para una nueva oportunidad, acabará saliendo adelante porque "es constitucional, da cobertura a todas aquellas personas que participaron en el procés, y es la aportación definitiva para ese reencuentro y para la consolidación de la convivencia y de la concordia".

Con ese objetivo el presidente Pedro Sánchez propuso la idea de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal y modificar los plazos de instrucción para evitar que se usen "de manera no correcta", y si no lo quieren aceptarla, "pues no pasa nada".

Y es que, según López, la redacción actual ya es "una ley buena que es constitucional, cubre o da el paraguas a todos los que participaron en ese proceso, que era lo que se pretendía, y también cumple el objetivo de la concordia y de la convivencia".

Su deseo es que la norma se apruebe "cuanto antes" porque admite que otros están utilizando la Ley de Amnistía como "una cortina de humo para que no se conozca lo que está haciendo el Gobierno", que en estos meses ha adoptado muchas otras medidas. "Queremos que esta página del debate sobre la amnistía se pase cuanto antes para que la gente ya no tenga esa cortina de humo que algunos quieren ponerle delante de los ojos", ha enfatizado.

Por otro lado, el dirigente socialista ha confirmado que en próximas semanas se pondrán en marcha las comisiones de investigación aprobadas por el Pleno del Congreso a instancias de los independentistas catalanes.

A falta de que se fije un listado de comparecencias, el PSOE no descarta que se acabe citando al expresidente Mariano Rajoy en relación con las 'cloacas' de Interior y la llamada 'Operación Cataluña': "Las últimas noticias indican que el expresidente estaba al tanto de toda esa policía patriótica, de toda esa guerra sucia contra el adversario político, y si tiene que venir a explicarlo el señor Rajoy, pues que venga", ha zanjado.

