Grande-Marlaska: No me constan contactos entre Rusia y el independentismo catalán

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este viernes que no le consta si ha habido contactos entre Rusia y el independentismo catalán pero ha añadido que de haber existido donde deben constar es en los órganos judiciales que están investigando.



En una entrevista en TVE ha sido preguntado por el texto aprobado por el Parlamento Europeo que advierte de una "preocupación extrema" por las supuestas injerencias rusas en Cataluña que ve parte de "una estrategia más amplia de desestabilizar la UE" e insta a España a investigar los nexos entre el Kremlin y el movimiento independentista catalán, nombrando al líder de Junts, Carles Puigdemont.



"A mí no me consta pero donde deben constar en su caso es en la institución encargada de la investigación, que en este caso son los órganos judiciales y la Fiscalía de este país", ha recalcado Grande-Marlaska.



Ha añadido que "España en un país que investiga todo lo que debe, lo que se denuncia y lo que se conoce y esta cuestión, como otras tantas relativas al 'procés', están siendo objeto de investigación y dejemos que sean los órganos competentes los que puedan determinar finalmente lo que fuera preciso".



Sobre cómo ve el choque entre el poder judicial y el legislativo a cuenta de la ley de amnistía a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña ha señalado que le gustaría es decir que "cada uno reflexione y sea consciente de cuál es su papel y su función que es la forma de dignificar el conjunto de las instituciones y los poderes del Estado y construir verdadera democracia".



Y en cuanto a si está de acuerdo en imputar un delito de terrorismo a Carles Puigdemont ha insistido: "El conjunto de los españoles pero los vascos de una forma desgraciadamente particular sabemos los que es terrorismo y lo que no".



También ha sido preguntado por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de enviar a juicio a 46 policías nacionales por las cargas del 1-0. "No voy a discutir la resolución, la acato, pero lo que estoy absolutamente convencido es de que nuestros hombres y mujeres actuaron con la proporcionalidad necesaria", ha asegurado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es