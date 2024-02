La protesta del campo encara su cuarto día con la plataforma 6F llamando a tomar Madrid

Las protestas de los agricultores no cesan, inician este viernes su cuarta jornada y ya hay a estas horas carreteras cortadas o con circulación lenta por las movilizaciones mientras la plataforma 6F, que se desmarca de las organizaciones agrarias oficiales, llama a tomar Madrid desde la próxima medianoche.

Los agricultores siguen con sus consignas: oposición a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, defensa de unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.

Anoche, mientras había tractores "aparcados" en las calles de Oviedo y Pamplona, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró durante una entrevista en el canal 24 horas que hay una situación "latente" en el ámbito europeo en las que se presentan "retos de futuro complicados".

En la misma entrevista, añadió que "no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad" de tal forma que o los productores tienen rentabilidad "o no hay futuro".

Además, el ministro hizo una defensa de la Política Agrícola Común (PAC): "Si la PAC no existiera, tendríamos que crearla porque después de 60 años es un seguro de renta".

La agenda para hoy

Este viernes las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han convocado actos de protesta en Zamora, Bilbao y Badajoz mientras que la plataforma 6F ha convocado actos a las 10.00 frente a las Delegaciones del Gobierno central en las comunidades autónomas.

Es el preludio a la convocatoria que esta plataforma ha hecho, a través de las redes sociales, a la "sociedad civil" para que se una a las protestas del campo mediante caravanas de vehículos con la intención de cortar el tráfico y los accesos a Madrid desde la media noche y durante toda la jornada del sábado, según han publicado en redes sociales.

Es previsible que también el sábado se le una con un paro la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera autónomos y pymes; en marzo de 2022 ya promovió una huelga de veinte días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución del país.

Las carreteras

Por otro lado, el día comienza con carreteras cortadas: en Cáceres la A-66 en el entorno de Aldeanueva del Camino sentido Salamanca; en Badajoz, en la EX328 en Lobón y N-523 en Roca de la Sierra; en Valencia cortada en ambos sentidos la V-31 en Silla y Beniparell.

También en Huesca, en la N-230 en Siétamo; en Zaragoza, tráfico lento en la N 232, en el Burgo de Ebro y en la N 330 en María de Huerva; mientras que en Teruel se registra en la N-232, en Híjar.

Los incidentes

La jornada de ayer acabó con la llegada de los tractores a muchas capitales de provincia, como Pamplona, Salamanca o Logroño, en la que se detectaron momentos de tensión.

También tensión hubo en Zafra (Badajoz) donde un guardia civil resultó herido mientras intentaba evitar el corte de la A-66.

Las fuerzas de seguridad han detenido desde el martes a 20 personas en el marco de las protestas que están protagonizando los agricultores en distintos puntos del país y han identificado para propuesta de sanción administrativa a 5.264.

