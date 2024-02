Podemos denuncia ante la Policía el desalojo forzado de los despachos que tenía con Sumar

Podemos ha puesto una denuncia ante la Policía y ha pedido amparo a la Presidencia del Congreso por el desalojo por la fuerza de sus pertenencias de los despachos que ocupaban en el grupo parlamentario Sumar hasta el pasado 5 de diciembre, cuando rompieron con la coalición y se fueron al Mixto.



Según la formación morada, en la denuncia han hecho constar "el acceso irregular" a los despachos de sus cinco diputados, la retirada de las pertenencias de estos parlamentarios y su colocación en una zona de paso de la Cámara.



Tal como han señalado fuentes del Congreso, en una reunión del 30 de enero la Mesa de la Cámara redistribuyó los espacios después de que Podemos rompiera con Sumar y el secretario general dio trasladó a los grupos afectados, aunque ya llevaban hablando con los morados de este asunto desde hace semanas.



Otras fuentes de Sumar explican que Podemos sabía que tenía que cambiar de sitio porque los técnicos morados ya se instalaron en la zona asignada, al lado de la sala de reuniones que utiliza el Grupo Mixto y en el mismo pasillo donde el secretario general de Sumar, Txema Guijarro, tiene su despacho.



Es el único diputado de la coalición de Yolanda Díaz que está en la tercera planta de una de las ampliaciones de la Cámara porque todos los demás están en la cuarta, pero según estas fuentes a Podemos no les gustó su nueva ubicación y han permanecido hasta ahora en los mismos despachos que tenían y "¡han tenido dos meses para cambiarse!", exclaman.



Fuentes de los servicios de la Cámara han dejado claro que no han sacado cajas o material de ningún diputado porque esa no es su labor.

