Díaz cuestiona la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que plantea Sánchez

La vicepresidenta tercera del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, considera que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea Pedro Sánchez para recortar los plazos de la instrucción judicial "no va en la dirección correcta" por las consecuencias que pueda tener.



Díaz ha dicho que en Sumar desconocen la propuesta exacta de reforma que la parte socialista del Gobierno está negociando con Junts para desbloquear la ley de amnistía, y por ello ha pedido prudencia, pero ha planteado dudas por la información de la que disponen hasta ahora.



"Por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener", ha declarado a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados preguntada por esta cuestión.



En su opinión, las personas que se someten a un juicio tienen que tener derecho a un proceso "con garantías y con toda la solvencia", pero opina que "hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios y unas investigaciones que requieren de cierta prudencia".



Por otro lado, ha comentado que ha estado de viaje fuera de España y que el martes, a su llegada, no tuvo ocasión de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha asegurado que conversará con él sobre este y otros temas.

