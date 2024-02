El PP reprocha a Pedro Sánchez que solo le preocupe la amnistía y no el resto de problemas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por convertir la ley de amnistía en su "única preocupación", a pesar de los problemas por los que atraviesa España, entre los que ha citado el de los agricultores y la sequía.



Gamarra, que ha clausurado un acto con presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells, ha criticado la "obsesión" de Sánchez por una ley, en la que según ha dicho está pensando "día y noche", y que no va a solucionar los problemas de la sociedad española.



"¿En qué ayuda esta amnistía a los agricultores, a los ganaderos y a los transportistas que hoy están en las calles pidiendo soluciones a sus problemas que son reales?, se ha preguntado, para a continuación subrayar que "no se quejan por capricho", sino porque "ya no pueden más".



Tras censurar "la inacción, la persecución y el ataque" del Gobierno al campo, ha advertido a Sánchez de que sus políticas están llevando a este colectivo al "colapso", entre otras cosas porque están ignorando el impacto de la inflación o la falta de reservas de agua.



Frente a esto, ha defendido una manera de hacer política distinta "con hechos" y con políticas que busquen flexibilizar la PAC, que aborden la necesidad del agua a través de un pacto nacional y con una fiscalidad que les proteja "de verdad, con bajadas de impuestos".



La número dos del PP ha lamentado que al presidente del Gobierno solo le preocupen en este momento las siete personas de las que depende para mantenerse en el poder, en referencia a los votos de Junts, y no el resto de los 47 millones de españoles.



"Los españoles no queremos una política basada en los privilegios, no queremos que se utilice el poder que te da estar al frente de una administración para privilegiar a aquellos de quienes dependes, sino para todo lo contrario", ha señalado.



Y en este contexto ha ironizado con que los socios de Sánchez saben perfectamente que pueden elegir entre un "gran abanico de privilegios: el de la amnistía, el del indulto y el de la impunidad judicial".



Tras este acto, los presidentes de las diputaciones, cabildos y consells del PP han suscrito un manifiesto que con anterioridad habían firmado más de 3.300 alcaldes populares en defensa de la igualdad.



Un documento que, en palabras de Gamarra, "significa decir sí a la igualdad frente al privilegio, decir sí a la política que resuelve los problemas y no a la política que se dedica a crearlos y decir sí a la unión frente a la división y no a los muros que quiere fomentar Pedro Sánchez desde el Gobierno".

