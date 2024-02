La ley de amnistía vuelve a tramitarse en el Congreso con un plazo máximo de 30 días

La ley de amnistía vuelve este martes a retomar su tramitación parlamentaria después de que la Mesa del Congreso haya remitido el dictamen de la norma a la Comisión de Justicia, que tendrá un plazo de 15 días naturales, prorrogable hasta los 30 días, para elaborar un nuevo texto.



La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha rechazado además las peticiones del PP y Vox para que la ley de amnistía se dejara de tramitar al considerar que debería haber decaído tras ser rechazada por la mayoría del pleno.



El pasado martes 30, el Congreso tumbó la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat -que pedía cambios para blindar más la norma-, PP y Vox, por lo que la iniciativa volverá ahora a ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno para su votación.



Los letrados de la Cámara Baja han señalado que la petición de PP y Vox no debía ser aceptada ya que el pleno de la pasada semana sí aprobó el dictamen de la proposición de ley -aunque luego no diera validez a la ley en conjunto- y por ello la Mesa debe enviar de nuevo el dictamen a la Comisión de Justicia para que retomen su tramitación.



La Mesa marca un plazo a la Comisión de Justicia de 15 días naturales -hasta el 21 de febrero-, la mitad de lo habitual ya que la norma se tramita por el procedimiento de urgencia, que pueden ser prorrogables hasta los 30 días que marca el reglamento si así lo pide la citada comisión, que deberá fijar ahora la fecha para su reunión.



En el plazo que ahora se abre se trabajará para lograr un texto que tenga un apoyo mayoritario de la Cámara Baja, aunque la norma solo admitirá modificaciones en las enmiendas que quedaron vivas.



Sobre estos cambios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer convencido de que la ley de amnistía se aprobará y negociará con Junts, y si bien no se prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, no descartó una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar dilatar los plazos de instrucción judicial.



En cuanto a la petición de Vox para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparezca ante la comisión parlamentaria de Reglamento para que explique por qué devolvió la ley de amnistía a la comisión tras ser rechazado por mayoría absoluta, hoy no ha sido debatida por la Mesa porque aún no ha llegado a este órgano.



Una solicitud de comparecencia en comisión que previsiblemente será rechazada y que, en todo caso, sería excepcional ante la Cámara Baja.

