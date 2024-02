La ley de amnistía reactiva su tramitación en el Congreso

La ley de amnistía reactiva su tramitación este martes en la Cámara Baja, con la vuelta a la Comisión de Justicia, previo paso por la Mesa del Congreso y un nuevo plazo de 15 días naturales para aprobar un texto que, en principio, solo admitiría modificaciones en las enmiendas que quedaron vivas.



Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que la ley de amnistía se aprobará y negociará con Junts, y si bien no se prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, no descarta una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar dilataciones y eliminar los plazos de instrucción judicial.



El pasado martes 30, el Congreso tumbó la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja.



Sánchez ha asegurado que la ley no va a ampliar la amnistía a todos los delitos de terrorismo tal y como pedía la formación de Carles Puigdemont y aunque no prevé cambiar el texto, sí ha admitido que entre todos habrá que encontrar una solución.



Sobre la posible modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la duración de las instrucciones judiciales, el PP ya se ha pronunciado y ha dicho ver en esa táctica "una amnistía por la puerta de atrás".



Desde ERC han admitido que el independentismo necesita la ley para poner "punto final" a la "etapa represora" y han recordado que hay un consenso mayoritario a favor, al contar con los votos de PSOE, Sumar, Bildu, BNG, PNV, Podemos y ERC.



El partido republicano ha advertido de que no habrá ninguna enmienda a la amnistía que cubra "las ocurrencias futuras de los jueces instructores que van inventándose los relatos", en alusión velada a JxCat.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es