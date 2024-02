Feijóo asegura que Sánchez no puede seguir siendo presidente del Gobierno sin Puigdemont

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo asegura que Sánchez sabe que no puede seguir siendo presidente del Gobierno sin Puigdemont y que Puigdemont necesita rescatar a Sánchez para rescatarse a él también, en una entrevista al líder de la oposición que publica hoy el diario La Razón.



Al ser interrogado sobre la estabilidad del Gobierno sin su apoyo, Feijóo recordó que su afirmación de que «cuando le fallen los independentistas no me busque» seguía teniendo plena vigencia porque sabían lo que iba a suceder y que lo era todavía más con la amenaza que representaba Putin.



Al respecto Feijóo recordó que se estaban investigando los contactos del independentismo catalán con el régimen ruso.



Puigdemont conseguirá lo que quiere pero "una vez que Sánchez ha abandonado los pocos principios que le quedaban, está en una huida hacia delante que solo puede llevarle al abismo" asegura el líder de la oposición.



Fejóo subraya que después de haber engañado a su electorado, de haber engañado a su partido, de haber aniquilado al PSOE dejándole prácticamente sin representación territorial, y después de haber pactado contra el Estado de Derecho, contra la Constitución española y contra la biografía del Partido Socialista, contra todo lo que ha dicho como presidente del Gobierno, todo lo que todavía tenga que ceder más ya le parece irrelevante.



El líder de la oposición afirma que el Gobierno sabe que la ley es inconstitucional porque tiene un pecado original, que es que la amnistía no cabe en nuestra Constitución, como argumentan, con fundamento, magistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos de Derecho Constitucional, los expresidentes del Tribunal Constitucional o el señor Laborda, que fue presidente del Senado por el PSOE y ponente de las enmiendas por las que se rechazó que la amnistía formase parte de la Constitución.



Al ser interrogado qué salida alternativa proponía a la de que la amnistía se aprobara a cambio de más cesiones, Feijóo asegura que El Gobierno solo tenía una salida; retirar esta ley. «Yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez. Soy el líder de un partido libre".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es