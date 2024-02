EL CGPJ prevé una respuesta más contundente ante los ataques a los jueces en el Congreso

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé este lunes, en un pleno extraordinario, aprobar una declaración institucional más contundente, ante los ataques y acusaciones que el pasado martes expresaron algunos socios parlamentarios del Gobierno contra varios jueces durante el debate sobre la ley de amnistía.



El pleno se celebra a petición de los nueve vocales conservadores, que censuraron los ataques de varios diputados que acusaron de prevaricar a algunos jueces como Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, o Joaquín Aguirre, encargado del caso Volhov en Barcelona, "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.



Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los conservadores trabajan en una declaración institucional que prevén aquilatar este lunes en la que avanzan "un pronunciamiento más contundente" que en anteriores ocasiones.



Tal fue el nivel de los ataques a los jueces, que su presidente, Vicente Guilarte, se vio obligado a reiterar una vez más su "baldío pero insistente llamamiento institucional" a que los políticos "dejen en paz" a los jueces y no cuestionen su imparcialidad, "cuyo proceder se guía por el principio de legalidad".



No es la primera vez que Guilarte censura las críticas a los jueces por parte de los socios parlamentarios del Gobierno, lo que no deja de tensionar cada día más la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial debido a la amnistía y las acusaciones de lawfare.



Un ejemplo fue la declaración institucional que el Consejo aprobó el pasado 19 de enero, en la que ya mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidencia tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez García-Castellón en una entrevista.



Pero precisamente por estos motivos, otros vocales consideran del todo "innecesario" convocar "un pleno extraordinario, con el gasto que eso supone para la institución", cuando "el presidente ya se ha pronunciado de forma bastante contundente" y la Permanente ya aprobó una declaración, por tanto, seguir con ello "carece de sentido".



A pesar de que "Junts se dedica a provocarnos continuamente", algunos vocales creen que "no podemos estar todo el tiempo reaccionando para repetir lo mismo que ya hemos dicho cuando el presidente ya se ha pronunciado", añaden las fuentes.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es