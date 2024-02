Errejón pregunta a Junts cuál es la alternativa a la amnistía

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha preguntado a Junts "cuál es la alternativa" y "qué piensa hacer" si el Congreso no logra aprobar una Ley de Amnistía para los encusados por el proceso independentista catalán, ha pedido a los Carles Puigdemont que no "regalen más oportunidades al bloque reaccionario" que quiere hacer descarrilar la norma y le ha avisado de que los "cálculos de partido" y las estrategias que se toman pensando en las elecciones "te pueden salir mal".

Así se ha pronunciado en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que vuelve a apelar a la "responsabilidad" de Junts para buscar un acuerdo sobre la norma en la Comisión de Justicia del Congreso.

Y es que, en opinión de Errejón, no queda otra. "No hay alternativa, tiene que salir adelante porque es buena para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España, porque es buena para la democratización de nuestro país y porque es imprescindible para que haya una legislatura de avance social", resume.

MÁS FÁCIL EN COMISIÓN QUE EN PLENO

Por eso, emplaza a Junts a "reflexionar" sobre el "grave error" que, a su juicio, cometió el pasado martes al frenar su tramitación cuando, en vez de facilitar que se enviara al Senado forzó que volviera a la Comisión de Justicia. Desde su punto de vista, con esa decisión Junts "se equivocó" y debe rectificar porque dio alas a ese "bloque reaccionario" que se ha activado para dar al traste con la ley y la legislatura.

Errejón confía en que haya acuerdo, entre otras cosas porque "en las comisiones parlamentarias se trabaja mejor que en las entrevistas o en los Plenos", pues "hay menos grandilucencia y prima un cierto sentido del pragmatismo y la responsabilidad" que espera que esta vez se deje ver. Desde Sumar, ha garantizado, trabajarán "con discreción" intentando "cocinar las cosas a fuego lento" para lograr que se vayan acercando las posturas.

JUECES QUE VEN TERRORISMO DE REPENTE

El líder de Más País ha dicho entender los "recelos" mostrados por Junts, que justifican su empeño en incluir el terrorismo en la amnistía, porque ha habido "jueces" que después de meses de instrucción "justo" cuando el Congreso se ha puesto a redactar la Ley de Amnistía, "de repente consideran que hay terrorismo porque a un señor que pasaba por allí le dio un infarto".

"En un país en el que hemos conocido los asesinatos, la bombas y los tiros es una frivolidad ponerse a juguetear así con la palabra terrorismo para intentar ponerle zancadillas a lo quiere hacer el legislativo", ha remarcado.

Eso sí, pese a entender los "recelos" de Junts por esta situación, Errejón le recalca que la norma tiene que cumplir dos requisitos. El primero, proteger a todos los ciudadanos de Cataluña que abrieron los colegios o fueron a manifestaciones y no sólo a "una minoría" de dirigentes políticos, y, el segundo que sea jurídicamente "intachable" porque "va a ser la más escrutada del parlamentarismo español". "Se va a mirar con lupa hasta la última coma y por eso tiene que ser muy sólida", ha enfatizado.

Con todo, el portavoz de Sumar se muestra optimista. "¿Por qué creo yo que se va a llegar a un punto de acuerdo? Porque no hay alternativa. No hay alternativa en este Congreso, no hay alternativa a un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional", explica.

Errejón, que considera que Junts está "pensando demasiado" en su "competición electoral" con ERC, ha preguntado a los de Míriam Nogueras si "tienen alguna alternativa mejor" y "qué piensan hacer" si la ley no sale. "Los cálculos de partido, los cálculos pequeñitos en corto, te pueden salir mal", le ha advertido. "Tiene que primar una visión larga y el sentido de la responsabilidad", ha insistido.

SE NECESITAN NUEVOS PRESUPUESTOS

Y en este escenario, Errejón asegura que "va a haber legislatura" y que ya la está habiendo porque el Gobierno ya ha ido tomando decisiones que benefician a la mayoría social como el aumento del salario mínimo o determinadas en materia sanitaria.

Además, confía en que se puedan aprobar los Presupuestos para 2024 porque, aunque en el pasado ha habido Gobiernos que han "tirado muchos años prorrogando prepuestos" esas nuevas cuentas son necesarias para "seguir haciendo políticas económicas valientes y de justicia social".

Para ello, ha invitado a "todo el mundo como a bajar un poco la grandilocuencia, hablar más, trabajar más con papeles en la mano y con seriedad y sacar adelante cosas que son buenas para todo el mundo".

