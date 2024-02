Elma Saiz: "Canarias no está sola, el Estado la acompaña"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes la gestión migratoria del Gobierno y ha asegurado que están reforzando las plazas de acogida ante el repunte de llegadas irregulares al archipiélago canario: "Canarias no está sola, el Estado la acompaña".



En una entrevista en RNE, la titular de Migraciones ha subrayado que afrontan este reto "aprendiendo de lecciones pasadas y de situaciones muy complicadas" y ha negado que el sistema esté colapsado porque los centros de acogida para inmigrantes adultos tienen una ocupación del 67 %.



"Canarias no está sola, el Estado la acompaña en la gestión de una migración ordenada, regular y segura poniendo en el centro los derechos humanos", ha destacado Saiz, que ha remarcado que el Ejecutivo está "poniendo los esfuerzos al máximo" y que trabajan de manera coordinada con las comunidades autónomas.



Respecto al acuerdo de investidura con Coalición Canaria para lograr una reforma legislativa para que haya un reparto equilibrado de los menores migrantes no acompañados -Canarias tutela en estos momentos a más de 5.000-, Saiz ha subrayado que están trabajando "con la seguridad y rigor jurídico" que se requiere para que ese acuerdo "sea una realidad".



"Es un non-stop, estamos trabajando sin parar, sin solución de continuidad para cumplir los acuerdos", ha aseverado.



Solo en enero Canarias ha recibido 7.270 inmigrantes en 110 pateras y cayucos, tantos como llegaron a sus costas durante todo el primer semestre de 2023 (7.213 en 150 embarcaciones), según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior.

