El PNV ganaría las elecciones seguido de cerca por EH Bildu, la formación que más sube

El PNV con 28 escaños (-3) ganaría las próximas elecciones al Parlamento Vasco, aún sin convocar, seguido muy de cerca por EH Bildu, que conseguiría 26 escaños, y se convertiría en la formación que más sube de todo el arco político (5 escaños).



Según la encuesta ETB Focus, difundida este viernes y basada en entrevistas a 1.800 personas realizadas entre el 24 y el 29 de enero, el PSE/EE sería la tercera fuerza con 12 parlamentarios (+2); el PP se quedaría igual (6); Podemos bajaría de 6 a 2; Sumar lograría 1, y Vox perdería el único parlamentario que tiene ahora.



Por territorios, el PNV conservaría la mayoría en Bizkaia con 11 escaños (-1); EH Bildu aumentaría de 6 a 8; el PSE/EE de 3 a 4, y el PP y Podemos decrecerían de 2 a 1.



En Gipuzkoa, la fuerza ganadora sería EH Bildu, que incrementaría su representación de 9 a 10 escaños; el PNV bajaría de 10 a 9; el PSE/EE subiría de 3 a 4; Sumar conseguiría uno y Podemos perdería los dos actuales y no obtendría escaño por este territorio.



En Álava se produciría una empate entre el PNV y EH Bildu a 8 escaños, aunque este resultado supondría que el PNV perdería uno y la coalición subiría dos.



El PSE/EE se quedaría igual (4 escaños); el PP subiría de 3 a 4; Podemos bajaría de 2 a 1 y Vox perdería el único escaño que tiene en el Parlamento.



Sobre la nota que se otorga a los candidato se sitúa en primer lugar el aspirante del PNV, Imanol Pradales, con 5,6 puntos, seguido de Pello Otxandiano con 5,4.



El candidato socialista, Eneko Andueza, obtiene un 4,9; Miren Gorrotxategi (Podemos), un 5; Alba García (Sumar), un 4,7; Javier de Andrés (PP), un 2,5, y Amaia Martínez (Vox) un 1.



En cuanto a las preferencias de los encuestados sobre quién le gustaría que fuera el próximo lehendakari, la respuesta del 39,3 % es que no sabe o no contesta.



Del resto, el 25,4 % expresa su preferencia por Pradales; el 25,3 % por Otxandiano; el 5,3 % por Andueza; el 1,7 % por Gorrotxategi; el 1,2 % por Alba Garcñia, y el mismo porcentaje por De Andrés, y el 0,6 % por Amaia Martínez.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es