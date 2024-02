Montero, en Galicia, reprocha a Feijóo que vuelva a Bruselas a "hablar mal de España"

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reprochado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a Bruselas a "hablar mal de España" y le ha recordado que es una "obligación constitucional" renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Montero se ha pronunciado de este modo durante el mitin de arranque de la campaña electoral gallega en Lugo, donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

En su intervención, Montero ha censurado que los populares "no asuman el resultado electoral" y piensen que "el poder les pertenecen por cuna". "Y cuando estamos los socialistas, somos ilegítimos, somos okupas, somos gente que no defiende las instituciones", ha criticado.

Tras ello, ha sostenido que lo que hace Feijóo es "siempre hablar mal de España". "Solo cruza los Pirineos para hablar mal del país. Imaginaros un patriota que se dice patriota, que se da golpes de pecho y que está todo el día hablando mal de España para que no llegue dinero. Hay que ser mezquino", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que el dirigente popular se oponga a renovar el órgano de gobierno de los jueces "hasta que no se cambie la ley". "¡Que no, señor Feijóo! Que es una obligación constitucional", ha incidido para sostener que no se elige "cuando se respeta la Constitución y cuando no en función de lo que guste más o menos". "Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación", ha subrayado.

Comienzo de la campaña

Montero, ha arropado este jueves en Lugo al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el arranque de la campaña electoral gallega y ha avisado de que "sobran los motivos" para que la gente "se mueva" y acuda a votar.

"Sobran las razones para que acudamos a votar. ¿O es que acaso Galicia se va a conformar, se va a resignar, va a perder el tren del futuro, va a permanecer en el vagón de cola", ha preguntado Montero este jueves, jornada en la que se ha desplazado a la ciudad de Lugo para arropar al aspirante socialista a liderar San Caetano en el arranque de la campaña.

En su discurso, Montero ha cargado contra un gobierno del PP en la Xunta "indolente, apático, al que no le preocupan los problemas de los ciudadanos y que solo confronta con el Gobierno de España para tapar que no hace nada" y "no desarrolla sus competencias". "Se dedican solo y exclusivamente a quejarse, a protestar", ha afirmado.

Además, Montero le ha reprochado a la Xunta sus "mentiras" con respecto al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y ha recordado que desde que él es presidente "se han invertido 42.000 millones en la comunidad".

En una intervención en la que ha apelado al voto femenino y ha sostenido que serán las mujeres las que llevarán en "hombros" a Besteiro a la Xunta, ha dicho que "un pueblo tiene que defender con ambición el futuro que le corresponde" y ha incidido en la necesidad de que la Xunta complemente las "tareas" puestas en marcha por el Gobierno para la comunidad. "No hay oportunidad para que una comunidad se incorpore en pleno al desarrollo y al progreso si no es remando todas las administraciones en la misma dirección", ha afirmado.

Para ello, ha reivindicado la figura de Besteiro, "un político que sabe levantarse a sí mismo, que sabe lo que significa la persecución, que sabe lo que significar dar un paso atrás para no perjudicar a su partido". "Te estamos eternamente agradecidos", ha manifestado.

Dicho esto, ha apelado a todo el partido a ayudar. "Porque España se la juega con Galicia. Y Galicia necesita subirse a la locomotora", ha sostenido antes de animar a todos a ponerse "a la tarea".

"Todos sois imprescindibles", ha añadido. Además, ha animado a los presentes a trasladar los valores socialistas para que el próximo 18 de febrero la gente apueste por una "Galicia que mire alto y que tenga ambición". "Tiene que ser la conversación de estos próximos días, convenciendo, dando razones, dando argumentos para que el próximo 18 de febrero tengamos un nuevo presidente de la Xunta", ha dicho en un discurso en el que ha dejado claro a Besteiro que "no está solo". "Estamos todos contigo", ha subrayado.

