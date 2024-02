Sumar dice que hay legislatura y pide a Junts no desgastar llevando todo al último minuto

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado que habrá legislatura, pero que no hace falta "llevar las cosas al último minuto y jugar permanentemente a quién se lleva el último titular tres segundos antes de la votación" porque eso supone un desgaste que no le viene bien a nadie, ha advertido dirigiéndose a Junts.



Errejón, que ha evitado calificar al partido independentista de socio poco fiable, ha insistido en TVE que la ley de amnistía que salga del Congreso tiene que ser "sólida, perfectamente constitucional y absolutamente intachable porque va a haber un ejército de examinadores" y ha acusado a JxCat de cometer un error "grave" al votar en contra el martes.



"Se va a revisar con lupa cada coma, se va a revisar con lupa en España y en Europa", ha subrayado Errejón.



Ha pedido al partido de Carles Puigdemont que reconsidere su posición y "una mirada más larga, más allá de intereses partidistas", insistiendo en que Junts ha caído en la trampa del bloque reaccionario "que quiere hacer descarrilar la legislatura".



Según ha dicho, no le consta que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha mantenido anteriormente reuniones y contactos con Puigdemont, lo haya hecho en desde que Junts tumbó la ley, que ahora tiene que volver a comisión.

