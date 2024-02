El Gobierno mantiene la idea de tener presupuestos este trimestre y de agotar su mandato

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado este jueves que el Ejecutivo mantiene su intención de aprobar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año, así como de agotar la legislatura, pese al revés tras el rechazo de Junts a la ley de amnistía.



"Tenemos muchos planes por delante para afrontar en estos tres años y medio que nos quedan", ha afirmado Alegría en una entrevista en RNE, en la que ha confiado en que el diálogo con los distintos grupos parlamentarios les permita llevar a cabo los objetivos de gobierno.



Ha asegurado que son "perfectamente conscientes" de cuál es el Congreso de los Diputados que salió después de las elecciones del 23 de julio y ha incidido en que el Gobierno se propuso dialogar con todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, "desde el minuto uno".



"Hasta ahora hemos podido ir dando pasos en esa dirección con un diálogo que nos ha permitido aprobar leyes muy importantes para los ciudadanos y esa va a ser, desde luego, nuestra dinámica el tiempo que viene por delante", ha afirmado.



En este sentido, ha señalado que la intención es aprobar los presupuestos generales del Estado "lo antes posible", concretamente en el primer trimestre del año.



Alegría también ha hablado de la reunión de este miércoles auspiciada en Bruselas por la Comisión Europea entre el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y de si ahora es posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



"Tiene que ser posible", ha respondido Alegría, para quien "bienvenida sea" la mediación de la Comisión Europea.



Ha recalcado, al igual que hizo el titular de Justicia tras la reunión en Bruselas, que "ésta tiene que ser definitivamente la oportunidad de darle una normalidad institucional al Consejo" y ha asegurado la voluntad del Gobierno de renovarlo.



Según su portavoz, la renovación es lo prioritario y, a partir de ahí, abrir un proceso de debate y de diálogo sobre la reforma que, ha advertido, el PP no puede imponer, dado que "ahora mismo él no tiene los votos en el Congreso para llevarlo a efecto".



Respecto a la reunión de este miércoles sobre el uso de los móviles con las comunidades autónomas, la también ministra de Educación ha celebrado que haya una respuesta común de todas las administraciones, si bien ha reprochado que los consejeros del PP no acudieran a la cita, aunque sí estuvieran representadas sus autonomías.

