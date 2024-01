Feijóo cree que el Gobierno no cedió ante JxCat en la amnistía porque hoy acude a Europa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que si el Gobierno no aceptó ayer los cambios que Junts le exigió para aprobar la ley de amnistía fue porque el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reúne hoy, miércoles, con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders.



El líder de la oposición ha sostenido en una entrevista con Antena 3, recogida por EFE, que Bolaños no podía acudir a Bruselas "con un texto todavía más obsceno" porque Europa está mirando a España y preguntándose "si esto es Hungría".



Un día después de que el no de Junts a la amnistía haya impedido su aprobación y devuelto el texto a la Comisión de Justicia, Feijóo ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "humillado de forma constante", ha "perdido el control" y está con "respiración asistida" en una legislatura que dependerá de lo que diga el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.



En todo caso, no considera que ayer se produjese un "hecho definitivo en la legislatura" ya que hubo un acuerdo para el dictamen, pero "discrepancia en alguna enmienda" y "nada más" y ahora el PSOE tiene un mes para aceptar nuevos cambios.



Además, ha vaticinado que ya con el texto actual Europa parará la amnistía porque "no pasa el filtro europeo como está" y será frenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



A Europa le pedirá también Feijóo que escuche lo dicho en el Congreso, la "enmienda a la totalidad al sistema judicial español" por parte de socios del Gobierno que han dicho que "el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores".



En ese sentido, y ante la negociación a tres en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha defendido que España necesita "ahora más que nunca" jueces independientes y un Consejo y un Tribunal Constitucional inapelables.



El PP, con su negociador Esteban González Pons, considera que tiene a la Constitución Española y a la Comisión Europea de su lado para lograr una reforma del sistema de elección del Consejo.



Por otra parte, Feijóo ha comparado los disturbios vividos en Cataluña en el procés con la 'kale borroka' en el País Vasco, que sí se consideraba terrorismo, aunque acto seguido ha apuntado que deben ser los jueces quienes califiquen penalmente las conductas.



"El terrorismo es terror y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos (...), lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo", ha recalcado.



Además, preguntado sobre si son terrorismo los disturbios en Ferraz, ha mostrado su rechazo tanto a las protestas que rodean ahora la sede nacional del PSOE, como las que hicieron lo mismo con el PP y el Congreso.

