El Gobierno confía en aprobar junto a Junts una ley de amnistía con "seguridad jurídica"

El Gobierno ha instado este miércoles a Junts a reconsiderar su posición, tras su rechazo la víspera a la ley de amnistía, y ha confiado en que el texto salga del Congreso con plena "seguridad jurídica", aunque ve un estrecho margen para hacer alguna modificación a lo ya pactado.



Varios ministros, entre ellos María José Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Óscar Puente, han remarcado en varias entrevistas en radio y televisión su confianza en que la ley de amnistía salga adelante, sin que conlleve un final anticipado de la legislatura.



Bolaños, en la Ser, ha sido tajante en ese sentido: "La legislatura no la decide ningún grupo, la decide el presidente, va a durar tres años y medio".



El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha hecho hincapié en que "la ley ha estado muy trabajada" durante meses en negociaciones con Junts y otros partidos para que fuera "impecable" e "impoluta" en cuanto a ser conforme a la Constitución y al derecho europeo.



Sobre si aceptarán algún cambio en el texto, después de que el PSOE votara en contra de las enmiendas de Junts, Bolaños ha apuntado que "hay que trabajarla con el mismo rigor" que en los meses anteriores, porque "no es una ley que se pueda improvisar", y ha añadido: "Garantizo que cuando se apruebe será así de impecable".



La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sin embargo, en Catalunya Radio, se ha mostrado más reacia a modificaciones, al subrayar que el texto de la proposición de ley orgánica era ya "absolutamente impoluto desde el punto de vista de la seguridad jurídica y constitucional", y añadir: "Estamos convencidos de que ese es el documento que tiene que aprobarse finalmente".



No obstante, Alegría también ha pedido a Junts "continuar con el diálogo" que han tenido en los últimos meses.



En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado en TVE que Junts rechazara la ley después de haber pactado el texto "hasta en cuatro ocasiones" y haber votado a favor previamente en comisión, y le ha pedido que recapacite.



Además, ha comentado que siempre hay "margen para negociar" y para incorporar "nuevas cuestiones", aunque ha subrayado que el texto que fue llevado al pleno "tenía todas las garantías para ser un texto constitucional" y que los cambios que quería introducir Junts "no tenían esas premisas".



"Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica", ha dicho.



Preguntada sobre si ve fuerte al Gobierno, Montero ha respondido que entre las "numerosas actuaciones" que ha emprendido ha habido alguna que no ha podido "ver la luz", pero ha destacado que el Ejecutivo ha "contribuido de forma muy notable al bienestar de la gente" en lo que llevamos de legislatura con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, y trabajará ahora para lograr aprobar unos nuevos presupuestos.



Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado en Telecinco que la legislatura esté en el aire, aunque ha reconocido que es "muy compleja", y ha subrayado la necesidad de sacar adelante una ley de amnistía que "cumpla con la Constitución y sea sólida".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es