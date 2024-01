Turull avisa: El PSOE incumplirá el pacto de investidura si no hay una amnistía "integral"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este miércoles al PSOE de que incumplirá el acuerdo de investidura si no sale adelante una ley de amnistía "integral y de aplicación inmediata".

"Si no se mueven aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estarán cumpliendo con lo que acordamos", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Aunque ha negado que esto sea una amenaza, ha pedido concentrarse en buscar "soluciones" para lograr un redactado compatible con lo que defienden, algo que ve posible.

Tras explicar que ha hablado con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en las últimas horas, ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley: "Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto".

"VÍAS DE AGUA"

Aunque constata que con ERC lo ven diferente, ha pedido no resignarse al redactado actual de la norma porque, a su juicio, se han abierto "vías de agua que hay que blindar y tapar".

"Tal y como está el texto ahora, con unos tribunales normales, la ley sería buena. Pero ante lo que hemos visto estos dos meses y medio, un manual para boicotear la ley con relatos delirantes, ahora tenemos la oportunidad de blindarla mucho más", ha destacado.

Después de que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya trasladado a Ginebra (Suiza) por el caso de Tsunami Democràtic, Turull ha defendido una ley de amnistía en la que tengan cabida "todos" los afectados.

CAUSAS QUE QUEDARÍAN FUERA

Según Turull, con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, la 'Operación Judas' y los casos Volhov y Tsunami Democràtic.

"Si ves todo esto, ahora que tenemos la oportunidad de reforzarlo y tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo", ha reclamado el dirigente de Junts, tras añadir que el cambio de posición de la formación se debe a jueces como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, entre muchos otros, ha especificado.

También ha concretado que, con el redactado de la norma, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quedarán fuera de la amnistía, pero ha insistido en que "esto no va de ninguna solución personal" y sí de intentar que englobe al máximo de afectados posibles.

