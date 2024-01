Isabel Rodríguez insta a Junts a "reconducir" su posición, tras "fallar" a Cataluña

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado este miércoles a Junts a "reconducir" su posición sobre la ley de amnistía y le ha advertido que "tendrá que responder de sus actos" ante los catalanes después de "haber fallado a Cataluña".



Rodríguez se ha referido de esta manera, en declaraciones a TV3, al voto en contra que los diputados de Junts en el Congreso dieron ayer a la ley de amnistía, una decisión que considera "incomprensible" y que ve como "una equivocación" de la formación independentista catalana.



"Mucho tendrá que explicarse Junts para que los catalanes comprendan por qué no votaron a favor de una ley que es positiva para Cataluña y para España, y con la que acordábamos dar un paso más en la normalización de la vida social, económica y política tras una década de retrocesos", ha asegurado la ministra.



En esta línea, ha insistido en que "Junts se ha equivocado". "El texto estaba trabajado por todos, no era fácil y necesitaba de una explicación hacia España. Además hay que preservar su garantía constitucional y de rigor jurídico", ha subrayado.



Preguntada por si hay margen para la negociación a partir de este momento ha señalado que "por el Gobierno no va a quedar", pero que es Junts quien tiene que "reconducir" su posición.



"Hemos hecho un esfuerzo importante para llegar hasta aquí. Por el Gobierno no va a quedar y si es por otros, tendrán que responder de sus actos. Como dijo anoche Salvador Illa, Junts ha fallado a Cataluña y debe prestar atención para no fallar a los catalanes", ha dicho.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es