Asens insta a JxCat y PSOE a moverse para buscar un "punto intermedio" sobre la amnistía

El exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha instado este miércoles a JxCat y PSOE a "mover" sus posiciones para buscar un "punto intermedio" que permita la aprobación de la ley de amnistía.

Así lo ha expresado en declaraciones a TV3, después de que ayer martes el pleno del Congreso rechazara la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox.

Asens "entiende" la posición de todas las partes, ya que "lo que más preocupa al PSOE es que la ley pase todos los filtros", tanto el del Tribunal Constitucional (TC) como el de la justicia europea y el de la opinión pública, mientras que "lo que más preocupa a Junts es que cubra todos los casos" de encausados por el 'procés', pero aún ve "margen para la negociación".

"Hemos de encontrar un punto intermedio", ha remarcado Asens, que considera que "no sirve de nada una ley que sea parcial" y no cubra a todos los afectados por causas judiciales relacionadas con el 'procés', "pero tampoco sirve de nada" una ley que no pase los filtros del TC o de la justicia europea.

Una solución que "se puede plantear", en su opinión, es la "reforma del Código Penal", porque actualmente el delito de terrorismo "permite muchas interpretaciones", al recoger una definición "muy ambigua".

"Fuimos el hazmerreír de Vox y PP"

En cualquier caso, ha deplorado la imagen de ayer en el Congreso: "Fuimos el hazmerreír de Vox y el PP", ha dicho Asens, que considera que el juez Manuel García-Castellón "ha conseguido uno de sus objetivos, que es dividir el bloque de la investidura".

Para Asens, "fue un error lo que hizo Junts" ayer en el Congreso, porque "cuando estiras mucho la cuerda la puedes romper" y con los "escenarios maximalistas de 'todo o nada' puedes quedarte con nada".

"Estamos en una situación delicada", ha alertado Asens, que ve un "riesgo importante", porque "ahora mismo la amnistía está en un limbo" y ha entrado en una "dimensión desconocida".

