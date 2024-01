Puigdemont asegura que la ley de amnistía no es "integral" y emplaza al PSOE a reforzarla

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que el 'sí' de JxCat a la ley de amnistía que se ha votado este martes en el Congreso de los Diputados "habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa y sin exclusiones", y ha emplazado al PSOE a que haga "una ley más sólida" y "sin grietas" para "incluir a todo el mundo".



"Lo que hoy se tenía que votar después del rechazo a nuestras enmiendas no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. No era la amnistía que debía expulsar el 'factor represión' que enrarece la conversación política entre España y Cataluña. Era una condición indispensable para poder trabajar", ha afirmado en un largo mensaje en X.



La proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE ha sido rechazada este martes por el pleno del Congreso al no contar con los votos de Junts, con lo que se retrasa su tramitación: el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.



Puigdemont, que ha agradecido "los esfuerzos hechos por el PSOE y Sumar para defender una ley de amnistía en un contexto hostil, de violencia verbal y a veces física", ha señalado que esta ley "habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial".



"Pero estos esfuerzos se han quedado a medias, quizás como consecuencia de este clima irrespirable o quizás por las debilidades internas del partido", ha continuado el expresident, que ha dicho no tener "ninguna confianza" en un sistema judicial que permite la "vulneración de derechos fundamentales" y ha acusado a los "golpistas de la toga" de querer "subvertir la legalidad constitucional par sustituirla por la legalidad togada".



El expresident catalán ha lamentado que nadie parezca "inquietarse" por la "concatenación de coincidencias" de los últimos días, en alusión a las acusaciones de terrorismo que ha recibido por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.



A su juicio, "solo hay una manera de frenar su pulsión patriotera: hacer una ley más sólida", algo que Junts ha intentado en las últimas semanas y que deberá volver a encarar en los próximos días.



"Tenemos unos días para rehacer el consenso inicial, del cual no dudo, que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en la que se ha convertido -para los catalanes independentistas- la judicatura española. Veremos si somos capaces. Pero nosotros no nos moveremos del compromiso para incluir a todo el mundo", ha concluido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es