UAX presenta los 10 mejores clásicos de la música para conmemorar el Día Escolar de la Paz

Las mejores canciones de la historia que giran en torno a la paz se reúnen en un 'Top Ten' elaborado a través del trabajo de algunos alumnos y los profesores Miguel Ángel Ríos, profesor, y Ana Ruiz, jefa de estudios del Grado de Musicología de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso x El Sabio (UAX).

La iniciativa, que busca arropar la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz el martes 30 de enero, es fruto de un profundo análisis, desarrollado bajo los criterios de musicalidad, composición o influencia del autor en la época.

La 'playlist' arranca en el siglo XII con mujeres influyentes de la política de la época y pasa por clásicos como Handel, Beethoven o Schubert, hasta músicos del siglo XX como Cat Stvens, Peter Gabriel, o la más actual canción de Eurovisión 2023. UAX pone de manifiesto su implicación social y la participación activa de sus alumnos en el ámbito práctico con este repaso exclusivo que quiere poner en valor la música y que supone un grito en favor de la paz y en contra de la violencia.

Para comenzar UAX traslada al siglo XII con la canción ‘O Virtus Sapientiae’ de Hildegard von Bingen, considerada en la actualidad como Santa Hildegarda de Bingen. Se trata de una figura con mucha influencia en la política internacional, algo extraordinario en la época para una mujer. Paz y Armonía, tal como expresa Hildegard por medio de su música, son dos “divinas” consecuencias de la Sabiduría y así lo expresa en este tema de gran calado histórico.

En 1559 vio la luz ‘Sustinuimus Pacem et non venit’ de Adrian Willaert que tiene un claro mensaje en su texto en latín donde recuerda: “Hemos esperado la Paz y no vino… Hemos pecado contra nuestros padres, actuado injustamente, cometido iniquidades… no nos olvides, Señor, eternamente”. Esta letra es importante en una época en la que se libraban diferentes guerras, particularmente, también el seno de la Iglesia. Es un canto a la paz y al final de las batallas espirituales y humanas.

‘La paix’ (Música para los reales fuegos artificiales Suite HWV 351) del brillante George Frideric Handel llegó en 1749 como un encargo del rey Jorge II de Gran Bretaña para acompañar a un súper espectáculo organizado para celebrar el final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del tratado de Aquisgrán (1748), que traería la paz a Europa después de 8 años de conflicto. La canción se alzó como un himno a la paz en la época.

No podía faltar en este repaso histórico el ‘Himno a la Alegría’ (Sinfonía n.º 9 op. 125) de Ludwig Van Beethoven. La 9ª Sinfonía, compuesta entre 1822–1824, pone fin al Clasicismo y da la bienvenida al Romanticismo. Junto a ello, su letra es transmisora de un anhelo de esperanza y fraternidad. Es una pieza que todavía en la actualidad se hace grande cada vez que se escucha y genera un sentimiento de unión, paz y alegría.

Otro brillante compositor, Franz Peter Schubert, sorprendió al mundo en 1825 con ‘Ave Maria’ (Ellens Gesang III / Hymne an die Jungfrau). La pieza está dedicada a la condesa Sophie Weissenwolff y su temática trata de la dama Ellen Douglas que pide ayuda a la Virgen María cantando una oración para que acabe la guerra.

Ya en el siglo XX nos encontramos con la ópera ‘Guerra y paz’ (Obertura Op. 91) de Serguéi Prokofiev. Fue en 1946 cuando esta composición puso música a una de las novelas más importantes de la literatura rusa de nombre homónimo escrita por León Tolstói. La música que escuchamos es la obertura a la paz, en la que se desarrollan las escenas de amor, las fiestas, la calma que precede a la tempestad.

En la década de 1970, Cat Stevens compartió con el mundo ‘Peace Train’. Este tema, compuesto en un tren y dedicado a la conciliación, estuvo influenciado especialmente por la guerra de Vietnam, la cual llevaba vigente desde 1955 y que no acabó hasta dos décadas después. Años más tarde, Peace Train se rescató de nuevo en el 2003 durante las manifestaciones en oposición a la Guerra de Irak.

De esta manera llegamos a los años 80 en nuestra lista con Peter Gabriel y su canción ‘Games without frontiers’, que llegó a estar en los primeros puestos de las listas del Reino Unido y le sirvió a Peter Gabriel para hablar al mundo en sentido metafórico de los absurdos juegos de guerra de los dirigentes mundiales, así como de su propia idea de un mundo globalizado, pero sin fronteras ni barreras de ningún tipo.

En 1998 el español David Dorantes compuso ‘Orobroy’, y sus palabras no pueden ser más adecuadas para los momentos actuales, con un mensaje patente de antiviolencia y pacifismo: Cuando escucho la vieja voz de mi sangre / que canta y llora recordando/ pasados siglos de horror, / siento a Dios que perfuma mi alma / y en el mundo voy sembrando / rosas en vez de dolor.

El grupo Vesna fue el grupo representante de República Checa en el LXVII Festival de la Canción de Eurovisión de 2023 con su canción ‘My sister´s Crown’. La canción se presenta como protesta contra la desigualdad en general, haciendo hincapié en dos focos: la desigualdad de género y la opresión social. Fue concebida como una reivindicación de la feminidad y la hermandad de los pueblos eslavos.

