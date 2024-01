El presidente del Parlament balear (Vox) pide un informe jurídico para evitar su cese

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), pedirá un informe a los servicios jurídicos de la Cámara legislativa para evitar su cese en el cargo, siguiendo así instrucciones de la dirección del partido en Madrid, han informado a EFE fuentes políticas.



Le Senne responde de este modo a la decisión de cinco diputados autonómicos 'rebeldes' de Vox de expulsarle a él y a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, del grupo parlamentario.



Este miércoles está prevista la reunión de la Mesa del Parlament, que recibirá de manera formal el escrito de los diputados díscolos, que serán expulsados del partido, según ha decidido la dirección de Vox en Madrid.



Según el reglamento de la Cámara, en principio Le Senne debe cesar con carácter inmediato del cargo al quedarse fuera del grupo parlamentario y pasar a ser un diputado no adscrito.



Esa crisis institucional y política pone en peligro la gobernabilidad de Baleares: Vox no forma parte del Ejecutivo del PP de Marga Prohens, pero los populares no cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, por lo que precisan del apoyo puntual de los diputados 'rebeldes' para sacar adelante sus principales iniciativas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es