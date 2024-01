Los partidos negocian la ley amnistía para evitar "la instrumentalización de jueces"

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Sumar), ha insistido en que van a negociar la ley de amnistía hasta el último momento "para que no pueda ser objeto de ninguna instrumentalización por parte de jueces de partido", pero se ha mostrado seguro de que saldrá adelante.



Pisarello ha subrayado, no obstante, que el texto de la proposición "es sólido", pero hay diferentes grupos parlamentarios que han presentado propuestas y eso es lo que están discutiendo, ha señalado en declaraciones en la Cámara a horas de que se vote esta tarde la ley.



Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE de que "siempre cede, todo por el poder".



En el caso de que en el pleno se rechace la proposición de ley, ésta volvería a la Comisión de Justicia, donde, en principio, hay un plazo de un mes como máximo para que el dictamen vuelva a salir de esta comisión.



Sin embargo, al haberse tramitado esta iniciativa por la vía de urgencia, los letrados del Congreso tendrían que estudiar si reducen o no este plazo.

