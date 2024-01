Illa (PSC) ve "ya muy sólida" la ley de amnistía y desconoce si habrá nuevos cambios

El líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que la proposición de ley de amnistía que previsiblemente se aprobará mañana en el Congreso antes de remitirla al Senado es "ya muy sólida" y ha señalado que desconoce si habrá nuevos cambios.

Illa ha apuntado que "es una ley ya muy sólida desde un punto de vista jurídico que está siendo enriquecida o mejorada con algunas enmiendas" durante su tramitación parlamentaria, a la vez que ha recordado que hay un conjunto de enmiendas técnicas acordadas y a partir del diálogo entre los grupos se verá a qué conducen.

Para el líder de los socialistas catalanes, "todo tiene que ir orientado al objetivo de solidez jurídica de un texto que es muy relevante para certificar que pasamos página", según ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Y a la pregunta de si descarta nuevos cambios, Illa ha respondido: "No lo sé", antes de señalar que la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes busca la normalización política, social e institucional de Cataluña, en sus palabras.

Sobre si cree que hay jueces que actúan para que no se aplique la ley, el dirigente ha confiado en que cada poder del Estado cumplirá el papel institucional que le corresponde: "El Congreso tramita una ley si tiene la mayoría suficiente para ser tramitada, y el poder judicial aplicarla en los márgenes de acuerdo con el texto que se apruebe. Tengo la confianza de que esto será así y debe de ser así, porque España es una democracia robusta y reconocida".

ESPIONAJE A ARAGONÈS

Illa, que fue ministro de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez de 2020 a 2021, también ha sido preguntado por si conocía el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al entonces vicepresidente de la Generalitat y ahora presidente catalán, Pere Aragonès, unas escuchas iniciadas en 2019 al creer que dirigía los Comités de Defensa de la República (CDR).

"No tuve constancia en ningún momento de nada en esto y creo que el presidente del Gobierno y los demás miembros han sido claros a este respecto", ha asegurado Illa, que ha defendido que con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo se ha puesto fin a prácticas que no cumplían lo que tienen que ser las instituciones, un uso partidista, antidemocrática e ilegal, textualmente, del que ha culpado y ha exigido explicaciones al PP de Mariano Rajoy.

Sobre que Aragonès definiera el espionaje que sufrió como una segunda parte de la denominada 'Operación Cataluña', Illa ha señalado que el "uso indebido" de las fuerzas de seguridad para fines partidistas fuera de la ley que atribuye al Gobierno de Rajoy no es lo mismo que "unas actuaciones de determinados órganos del Estado amparadas en la legalidad vigente y de las que se han dado explicaciones en la correspondiente Comisión de Secretos Oficiales del Congreso e incluso desclasificando documentos para aportar luz al respecto". A su juicio, "quererlas mezclar es confundir términos".

Respecto a la manifestación contra la amnistía convocada por el PP, que congregó a decenas de miles de personas este pasado domingo en la madrileña Plaza de España, Illa ha mostrado su respeto a todas las personas que se manifiesten o tengan una opinión en contra de la amnistía, que para él es una ley "muy positiva".

Ha señalado, no obstante, que si los 'populares' quieren "restablecer la democracia", en referencia a uno de los eslóganes de la protesta, deberían renovar a tiempo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no llamar cáncer al Tribunal Constitucional, no usar la policía para fines partidistas y respetar las mayorías surgidas de las urnas y las leyes que estas puedan aprobar.

PRESUPUESTOS DE CATALUÑA

Sobre la posibilidad de un acuerdo con ERC para apoyar los presupuestos del Govern de Aragonès, Illa ha subrayado que el PSC no jugará a "un cambio de cromos", al ser preguntado si el apoyo de su partido a las cuentas catalanas pudiese estar subordinado a otro pacto entre ambas formaciones para los Presupuestos Generales del Estado.

"Si alguien piensa que vamos a jugar a un cambio de cromos, pues se equivoca, porque esta no es la forma que nosotros, al menos, entendemos de hacer política", ha indicado.

El líder del PSC ha señalado que quiere que haya unos presupuestos "negociados y acordados" en Cataluña, constatando también que se haya cumplido con los acuerdos que los socialistas firmaron con el partido independentista en 2023.

No obstante, ha recordado que el PSC tiene el mismo peso parlamentario en la Generalitat que ERC y que este es un factor a tener en cuenta en la negociación. "Con ese equilibrio de fuerzas hemos de trabajar. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores", ha apuntado.

