Abascal acusa al PP de fingir protestas contra el Gobierno los domingos y pactar los lunes

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al PP de fingir protestas los domingos contra el Gobierno y los lunes pactar con él, por lo que cree que genera "confusión".



En un acto en Vigo en apoyo al candidato a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, Abascal ha asegurado que está "absolutamente de acuerdo con los motivos de la convocatoria" de la manifestación del PP contra la ley de amnistía.



Ha mostrado una "oposición clara a lo que este Gobierno está haciendo con la amnistía" y cree que "es un delito de cohecho como una catedral" ya denunciado ante el Tribunal Supremo.



"Pero no podemos en estos momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución y el lunes, en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez", ha criticado.



Tampoco cree que sea posible "acordar un mediador internacional para la reforma del Consejo General del Poder Judicial o acordar, como ha hecho en Galicia, excluir a Vox de los debates electorales en los que ya participó en la anterior campaña electoral".



"Solo se ponen de acuerdo contra Vox y fingen estar en desacuerdo total. Afirman que hay un golpe a la Constitución, pero no actúan en consecuencia. Nosotros actuamos en consecuencia, por lo tanto, no podemos apoyar lo que consideramos que es simplemente un acto público. Un mitin del Partido Popular", ha zanjado.

