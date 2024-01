Las "malas artes" de Sánchez no impedirán que caiga sobre él una tormenta, afirma Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo a Pedro Sánchez y sus socios de que sus "malas artes" no impedirán que les caiga encima la "tormenta de indignidad" que han desatado en España y que cada está más consolidada y apoyada por más ciudadanos.



"Ni con todas sus malas artes van a poder evitar lo que merecen que le caiga encima", ha avisado Feijóo al presidente del Gobierno ante las 45.000 personas que, según la Delegación del Gobierno, y 70.000, según el PP, han asistido a la concentración convocada por Feijóo en la plaza de España de Madrid a dos días de votarse en el Congreso la ley de amnistía para los independentistas catalanes.



Al grito unísono de "No a la amnistía", los asistentes se han concentrado portando cientos de banderas de España y de la Unión Europea, incluso alguna que otra de Vox, que se han mezclado entre la multitud del acto popular.



Feijóo, que ha comenzado su discurso recordado a Eugenio Nasarre, fallecido este sábado, ha aventurado nuevas manifestaciones contra Pedro Sánchez y su "muro para aislar a todos los españoles que no le dan la razón".



Ha advertido al presidente del Gobierno y a su "agrupación de intereses" de que al otro lado del muro de la "ignominia" están una mayoría de españoles con "la dignidad intacta" que crece cada día, que no se dejan engañar y que quieren construir puentes, defender sus derechos, la igualdad, la ley y la justicia y reivindicar sociedades libres frente quienes las colonizan.



"España no se vende", ha proclamado el líder del PP y ha apelado a la Constitución, la unidad, la verdad y el sentido común para frenar a Sánchez, lo que ha puntualizado "no será cuestión de un día", sino el tiempo que decidan los independentistas.



"Se tarde lo que se tarde", España "no se va a rendir", el Gobierno será "de todos para todos" y Sánchez y su "obsesión megalómana" será "el pasado que todos vamos a olvidar", ha afirmado.



Según Feijóo, Sánchez pasará a la historia por sus mentiras, su conveniencia y por "venderse él y poner en venta al PSOE y a España" y, frente a él, "un pueblo que resistió, que se rebeló y que cerró este paréntesis".

