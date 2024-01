El PP no descarta que Sánchez acabe amnistiando a terroristas con delitos de sangre

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría acabar amnistiando a terroristas con delitos de sangre.



"¿Algún español es capaz de decir que Sánchez no va a pasar esa línea roja? Yo no me atrevería, yo no pondría la mano en el fuego porque hasta ahora todo lo que ha dicho que no haría lo está haciendo", ha afirmado Bendodo en Málaga, donde ha participado en el acto de lectura de un manifiesto de alcaldes del PP contra la ley de amnistía.



Está previsto que la proposición de ley de amnistía se vote el próximo martes en el pleno de Congreso, culminando así su tramitación exprés en la Cámara Baja tras incluir los cambios pactados por el PSOE y Junts referidos a los delitos de terrorismo o a la aplicación "inmediata" de la norma.



Bendodo considera que esta ley "atenta contra la Constitución" y "quiebra totalmente el principio de igualdad de los ciudadanos", a la vez que "blinda a los que han cometido delitos de terrorismo".



"Con Sánchez, el terrorismo en España tiene un precio y el precio es su investidura", ha afirmado el dirigente popular, que ha criticado que el líder del PSOE haya "comprado" con la amnistía poder mantenerse en La Moncloa con los votos de Bildu y Junts.



Una de las consecuencias "más dañinas" de la amnistía, ha señalado, es "la quiebra total del principio de igualdad" porque "a partir de ahora habrá ciudadanos de a pie, gente normal y corriente que paga impuestos y está sometida a la ley", y, por otro lado, "los intocables de Pedro Sánchez".



"Son los que quieren romper España, en este caso los independentistas y los herederos de ETA, que pueden malversar, que pueden atentar contra la fuerza y cuerpos de seguridad, que pueden cometer delitos de terrorismo y que no les pasa nada. Si cualquiera de nosotros cometiera alguno de estos de estos delitos, evidentemente acabaríamos muy mal, pero los intocables de Sánchez pueden cometer todas estas fechorías", ha manifestado Bendodo.



"¿Por qué? Porque así Sánchez se asegura el sillón de La Moncloa. Son, insisto, los intocables de Sánchez, a los que les debe el sueldo y el puesto", ha añadido.



En su opinión, la aprobación de la ley de amnistía supone "un intento descarado de saltarse la Constitución cueste lo que cueste y se produzca el daño que se produzca", pese a que los propios dirigentes socialistas, entre ellos Pedro Sánchez, admitieron hace tiempo que la amnistía "era inconstitucional", ha subrayado Bendodo.

