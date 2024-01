Morant emplaza al lunes para comunicar su decisión sobre si aspira a liderar el PSPV-PSOE

La ministra de Innovación y Ciencia, Diana Morant, ha emplazado a este lunes para dar a conocer la decisión de presentar su candidatura a las primarias para presidir el PSPV-PSOE en sustitución de Ximo Puig.



Así se ha expresado a preguntas de los periodistas a su llegada al Comité Nacional de los socialistas valencianos, que aprobará el calendario para las primarias y ha valorado que "es un gran día", en el que se inicia "el proceso de reconquista de la Generalitat Valenciana y de muchas alcaldías que cayeron en manos de la derecha y la ultraderecha y que necesitan y esperan a los socialistas".



Cuestionada para dar una pista sobre si se presentará a las primarias, ha afirmado: "Vamos a celebrar el Comité y nos vemos el lunes" y ha añadido: "No soy la candidata de Ferraz ni de nadie, siempre me debo a la militancia".



"Quienes me conocen saben que siempre estoy a disposición del proyecto socialista y siempre desde donde he podido estar, trabajar en el proyecto socialista", ha incidido.



Según Morant, "vienen días apasionantes para el Partido Socialista, semanas en la que tenemos que trabajar en un mandato de la militancia y es que hagamos las cosas bien".



"La mayor esperanza para la derecha es que nos volvamos a equivocar. Equivocarse significa errores que hemos cometido en el pasado y estar 20 años en la oposición, así que yo voy a estar para garantizar que esos errores no se vuelvan a cumplir. Ese va a ser mi empeño en las próximas semanas. Nos vemos el lunes", ha concluido.

