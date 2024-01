El Consejo Escolar aprueba su propuesta para prohibir móviles con excepciones

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado este jueves la amplicación del plan de refuerzo escolar de matemáticas y comprensión lectora al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional Básica, en torno a 5,2 millones de alumnos.



En declaraciones a la prensa tras acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, al que ha presentado este plan y las medidas para limitar el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, ha explicado que el refuerzo englobará tanto a los centros públicos como a los concertados.



La Comisión Permanente del máximo órgano consultivo en materia de Educación del Gobierno también ha votado por unanimidad la recomendación de que en los centros de Secundaria se mantengan apagados los móviles desde que el alumno entra hasta que sale del instituto, y que en Infantil y Primaria no se lleven estos dispositivos salvo supuestos excepcionales y justificados.



En cuanto al plan de refuerzo anunciado el pasado fin de semana por Sánchez, la ministra ha explicado que no solo afectará a Primaria y ESO como se dijo inicialmente, sino también a Bachillerato y a FP Básica que, en total, suman algo más de cinco millones de estudiantes beneficiarios.



El programa de la competencia matemática comenzaría en tercero de Primaria, y el de comprensión lectora empezaría en primero de Primaria.



Este plan "ya está muy avanzado por parte del ministerio, que quiere contar con las aportaciones que el Consejo Escolar del Estado nos quiera trasladar, cuya opinión generalizada ha sido muy positiva"; posteriormente se trasladará a las comunidades autónoma para que puedan desplegarlo conforme "a sus competencias y su idiosincrasia".



"Hablamos sobre todo de hacer desdobles en las clases para que haya una atención más personalizada; mejorar y dotar de mayores recursos a los centros educativos y reforzar clases extraescolares gratuitas, especialmente para los alumnos con más dificultades", ha añadido Alegría, que no ha concretado los recursos que acompañarán a estas medidas pues ha recordado que aún se están negociando los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio.



Respecto a los móviles ha explicado que su cartera hará suya la propuesta aprobada de forma unánime por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, que trasladará el próximo día 31 a las comunidades.



Tras recordar que en diciembre su ministerio ya propuso regular y limitar el uso del móvil en los centros de enseñanza, este jueves ha explicado que lo acordado en el Consejo Escolar va en la misma línea.



"Es un tema que nos preocupa a la sociedad, al profesorado, a las familias", por lo que es necesario que haya "una unidad de acción y, sobre todo, haya un consenso" para dar una respuesta.



Al igual que ha explicado previamente la presidenta del Consejo Escolar, Encarna Cuenca, Alegría ha señalado que el órgano consultivo recomienda que el uso del móvil no es necesario en Educación Infantil y Primaria, y en Secundaria solo cuando el profesor o el tutor lo indique porque es necesario para su proyecto pedagógico.



En la ESO la prohibición afectará a todo el horario lectivo, "desde que el alumno entra hasta que sale" del centro educativo, es decir también recreos, comedor escolar, etcétera.



Tras recordar que varias comunidades autónomas prohíben ya los móviles en los centros, la ministra ha añadido que hay que ser respetuosa con sus competencias y que no se trata de que sea el Gobierno quien apruebe una nueva legislación sino que se adapten las normas autonómicas.

