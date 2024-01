Yolanda Díaz evita aclarar si ofreció una embajada a Irene Montero, como dijo Belarra

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha evitado este jueves aclarar y entrar en "especulaciones" sobre si ofreció una embajada a la ex ministra Irene Montero como salida política, tal y como desveló la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.



En declaraciones a Telecinco recogidas por EFE, Díaz ha rechazado entrar en "especulaciones" sobre si se lo había ofrecido o no, al ser preguntada hasta en cinco ocasiones sobre este asunto.



La ministra ha aprovechado la ocasión, sin embargo, para expresar todo su respeto al cuerpo diplomático: "Es un cuerpo de alto rango y en una situación de crisis geopolítica brutal están dando lo mejor de sí mismo".



Pero una vez dicho esto, la líder de Sumar ha añadido: "En especulaciones no me van a encontrar".



Belarra desveló el pasado lunes que le ofrecieron una embajada para Irene Montero como salida política y que ésta la rechazó para centrarse en su próximo reto: encabezar una candidatura para ser eurodiputada.

