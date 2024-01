Montero acusa a Page de buscar notoriedad y le advierte de que "ese no es el camino"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado este jueves que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, busca notoriedad al discrepar con el Gobierno y situar al PSOE en "el extrarradio de la Constitución" y le ha advertido de que "ese no es el camino".



A su llegada a un desayuno informativo en Madrid, Montero ha asegurado que el PSOE trabaja siempre garantizando la Constitución a pesar de "los ataques que estos días ha recibido por parte del PP, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución".



Ha añadido sobre el presidente castellanomanchego que no comparte "una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" con las estrategias del Gobierno y del partido.



"Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE, que ha insistido en que las afirmaciones de García-Page "no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando" en torno a la ley de amnistía.



En el mismo sentido se ha pronunciado el exministro socialista José Blanco, para quien el presidente de Castilla-La Mancha "estaría mejor callado".

