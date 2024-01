La Generalitat, "muy optimista" respecto a la renovación del contrato de la F1 en Montmeló

El conseller de Empresa, Roger Torrent, se ha mostrado este miércoles "muy optimista" respecto a las negociaciones que mantiene con la organización de la Fórmula 1 para renovar el contrato con el circuito de Montmeló y seguir albergando grandes premios más allá de 2026, cuando vence el actual.



"Estoy convencido de que habrá renovación del contrato. Tenemos una relación excelente con la Fórmula 1 y sobre esa base estamos trabajando", ha asegurado Torrent, en declaraciones a RAC1.



Tras el anuncio ayer de que Madrid organizará el Gran Premio de España entre los años 2026 y 2035, el conseller ha confirmado además que en 2026 habrá dos grandes premios en España, en Barcelona y Madrid. "Haremos dos grandes premios fantásticos. Los mejores de la historia", ha dicho.



Respecto del nombre que llevará la carrera que se celebre en Montmeló ese año, dado que el de Madrid será el "Gran Premio de España", ha señalado que "para nosotros el nombre no es importante" y que "hay tiempo para pensarlo".



En esta línea, se ha mostrado abierto a plantear un cambio de nombre para el evento de Barcelona.



Respecto al nuevo contrato de renovación, el titular del departamento de Empresa y Empleo ha señalado que están negociando que pueda ser también por diez años, los mismos que los acordados con Madrid, tras admitir que "por nosotros, cuanto más largo, mejor".



Preguntado por si Madrid pone trabas a la renovación de Fórmula 1 con el circuito de Montmeló, Torrent ha dicho que "hay mucha presión en general y mucha competitividad", dado que muchas ciudades del mundo desean tener un Gran Premio, y ha asegurado que la "Fórmula 1 está cómoda con nosotros y nosotros no nos fijamos en otros".



Respecto a si la Generalitat puede igualar las cifras que pagará Madrid a la F1 por la celebración de su Gran Premio, ha indicado que no valoran los contratos de otros promotores de grandes premios, que además están sujetos a cláusulas de confidencialidad: "Sabemos dónde estamos y dónde podemos llegar".



Torrent ha remarcado que la F1 valora la experiencia de 33 años celebrando grandes premios del circuito de Montmeló y la elaboración de un nuevo plan estratégico.



"Estamos modernizando las instalaciones, la infraestructura, que ya le hacía falta", y "lo estamos convirtiendo en el mejor circuito estable de Europa y probablemente del mundo", ha enfatizado el conseller de empresa.

