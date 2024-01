Sumar exige que Marlaska dé explicaciones sobre el retorno "ilegal" de niños a Marruecos

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dé explicaciones después de que el Tribunal Supremo haya declarado "ilegal" el retorno a su país de los menores marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta en mayo del 2021.



"El ministro tiene que dar explicaciones y, sobre todo, hay que reparar lo ocurrido para que no vuelva a pasar porque estamos frente a una catástrofe moral, además de una ilegalidad", ha manifestado el parlamentario en declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha eludido pronunciarse sobre si su grupo va a pedir la dimisión de Marlaska.



El diputado de En Comú Podem ha aseverado que la sentencia del Supremo, que sostiene que las autoridades españolas no cumplieron los requisitos que fija la Ley y el Reglamento de Extranjería, confirma que la devolución "en pack de 1.500 menores de edad no solamente es un acto bárbaro, sino un acto de inhumanidad".



"Ver a los menores tratados como simples peones en las guerras o en la frontera es algo que supone una catástrofe moral como humanidad", ha lamentado Pisarello.



Sumar está "a la espera" de las explicaciones que dé este martes el ministro en la Comisión de Interior, que, a su juicio, han de permitir que se repare el daño causado para que no vuelva a ocurrir ya que, como sostiene el Supremo, "no hay ningún acuerdo bilateral" entre el Gobierno y Marruecos que pueda estar por encima del Convenio Europeo de Derechos Humanos.



En su sentencia, el alto tribunal asegura que el acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores para justificar las devoluciones no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir ese retorno ya que básicamente no contempla ningún trámite ni requisito procedimental.

