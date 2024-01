Pedro Sánchez advierte del riesgo real de retroceso en la causa feminista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que "la causa más justa de nuestro tiempo es la causa feminista" y ha advertido de que no se pueden dar por afianzados los avances en igualdad porque "el riesgo de retroceso es real" como se está viendo en democracias asentadas y consolidadas.



En su intervención en el acto 'Women's turn to reshape the future' del GWL Voices Dialogue, el jefe del Ejecutivo ha hecho un llamamiento a defender los avances "con más fuerza que nunca".



Ha remarcado además que hoy no es admisible que la injusticia que supone la falta de igualdad entre mujeres y hombres se perpetúe más tiempo y ha recordado el "enorme despilfarro de talento y potencial que representa".



Se ha referido así a estudios de organismos internacionales que indican que cerrar la brecha de género incrementaría el producto interior bruto (PIB) mundial más de un 20 por ciento.



El presidente del Gobierno se ha preguntado dónde estaríamos y cuál sería nuestra historia si las mujeres hubieran participado mucho antes en las decisiones políticas y ha apoyado la iniciativa para que haya un sistema de alternancia de género en la elección de la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas.



"Va siendo hora de que tengamos una secretaria general de Naciones Unidas, no puede haber más excusas. Es el momento", ha dicho Sánchez, quien ha resaltado que España "lleva años predicando con el ejemplo" como demuestra que hoy el Banco Europeo de Inversiones tiene "al fin" una mujer al frente, Nadia Calviño, hasta hace pocos días vicepresidenta de su gabinete.



Para el presidente del Gobierno, es necesaria la presencia de mujeres en organizaciones multilaterales porque fomenta la comprensión de los problemas mundiales, mejora la calidad de la toma de decisiones y conduce a acuerdos más duraderos.



Sánchez se ha referido también a España como un país referente en materia de igualdad, que se sitúa ya como la tercera gran economía del mundo que está más cerca de cerrar la brecha de género.



"Cerrarla definitivamente es una obligación", ha remarcado el presidente, quien ha puesto como ejemplo de la labor del Gobierno la ley de representación paritaria en los centros de decisión del poder político pero también económico.

