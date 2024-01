Garamendi reprocha a Yolanda Díaz que haga "populismo" con los sueldos de los directivos

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que haga "populismo" sobre los sueldos de los dirigentes empresariales, después de esta haya reclamado abrir un debate sobre los "elevadísimos" salarios que perciben los directivos.



"Se resume muy fácil: empieza por 'p' y acaba por 'o', populismo", ha afirmado en Valencia Garamendi preguntado por su opinión de las declaraciones de la ministra, de quien ha dicho que mensajes como este generan "falta de confianza" y "preocupación de la gente" sobre "hasta dónde vamos a llegar".



Garmendi ha comparado las declaraciones de Díaz con ir a un partido de fútbol y encontrarse con el árbitro vestido del mismo color que el equipo contrario, y ha añadido que con esos mensajes "desvirtúa el diálogo social".



A su juicio, "que una ministra de España esté hablado de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro" que vengan las inversiones, ha aseverado el presidente de la CEOE, para quien "no vale ya todo".



"Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido", ha indicado Garmendi, quien ha señalado que ante estos mensajes va a sonreír por no pensar de otra manera.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es