La amnistía incluye los cambios del PSOE mientras que los de Junts y ERC quedan en el aire

La proposición de ley de la amnistía ha introducido los cambios "técnicos" y "no esenciales" propuestos por el PSOE, como que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio, mientras que las iniciativas de Junts y ERC quedan en el aire y se debatirán la próxima semana.



La ponencia de la Comisión de Justicia, que tramita la ley de amnistía, ha aprobado este jueves las ocho enmiendas registradas por el grupo socialista, Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG que han sido apoyadas por todos los socios parlamentarios, incluido Junts.



Las enmiendas con más contenido político, de ERC y de Junts, que entre otra cosas piden que los delitos de terrorismo no queden excluidos, no han salido adelante y se mantiene vivas para su debate y votación en la Comisión de Justicia que se reunirá el día 23 de enero.



Además, Junts ha decidido retirar una de sus enmiendas porque coincidía con otra iniciativa del PSOE mientras que ERC ha apoyado también todas las propuestas de los socialistas excepto una en la que se ha abstenido.



La ponencia, en la que el PP ha recordado el informe de los letrados de la Comisión crítico con la constitucionalidad de la ley de amnistía, no ha sido bronca entre los socialistas y los independentistas, según han afirmado fuentes parlamentarias.



Por otra parte, la Comisión también ha decidido introducir en la ley solo las salvedades "técnicas" del nuevo documento de los letrados.

