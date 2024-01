El PNV pide "rebajar decibelios" en el debate sobre la transferencia de inmigración

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado este martes por "rebajar decibelios" en el debate sobre la transferencia de la competencia de inmigración, que el PSOE y Junts negociaron para la aprobación de los decretos ley la pasada semana.



El punto más polémico de ese acuerdo, en cuya interpretación discrepan Junts y los socialistas, fue el posicionamiento de expulsar a inmigrantes multirreincidentes de Cataluña, lo que ha desatado múltiples críticas de otras fuerzas catalanas (ERC, la CUP y los comunes), así como de Sumar o Podemos.



En una entrevista en TVE, Ortuzar ha señalado que se trata de una "materia muy delicada" en la que "hay que ir con mucho cuidado" porque afecta a la "dignidad humana" de los migrantes.



"Hay bastantes derechos en juego y es fácil manipularlo apelando a las bajas pasiones del populismo", ha advertido.



Ortuzar ha recordado que el pacto del PNV con el Gobierno ya recoge la transferencia a Euskadi en el primer trimestre de la "segunda fase" de la acogida de inmigrantes y la "voluntad" de negociar después el traspaso de la "primera fase, la de entrada y concesión de permisos de trabajo".



En su opinión, es "viable" que las comunidades se encarguen de la inmigración "como en otros Estados descentralizados" mediante mecanismos constitucionales como la "encomienda de gestión" pero debe ser tras un debate específico, "no al calor del debate de decretos ley que no tienen nada que ver" y que se negociaron "contrarreloj".



En este sentido, ha responsabilizado exclusivamente al Gobierno por "llevar al precipicio" a sus socios con el "lo tomas o lo dejas" que suponen los decretos ley no negociados previamente.



"La era de los decretos ley como chorizos se ha acabado, el Gobierno se ha llevado una dolorosa lección, estaba avisado, y espero que lo plantee de otra manera" a partir de ahora, ha manifestado.



En cuanto al proyecto de ley de Amnistía para los implicados en el "procés" independentista catalán, ha dicho que el PNV "dará por bueno" lo que acuerden el Gobierno y Junts y "ayudará" si se lo piden.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es