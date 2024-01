JxCat admite que todavía debe negociar con el PSOE la ley de inmigración

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reconocido este lunes que no han pactado el contenido de la ley orgánica para ceder las competencias sobre inmigración a Cataluña: "En dos minutos no pactas el contenido de una ley orgánica. Ahora negociaremos el contenido, con un objetivo: tener la gestión integral de las competencias".



La cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración, pactada con el PSOE a cambio de salvar los primeros decretos ley del Gobierno, y el posicionamiento de algunos alcaldes de JxCat a favor de expulsar a inmigrantes multirreincidentes, ha desatado múltiples críticas desde ERC, la CUP y los comunes, así como del propio Govern, que rebajó a una "delegación" el pacto de Junts con el PSOE.



En declaraciones a TV3, Turull ha explicado que con el PSOE pactaron "que se tomaba la decisión política" para "delegar competencias" a Cataluña para la "gestión integral" de la inmigración, aunque no el contenido en sí de la ley orgánica.



"Queremos que, para todos los inmigrantes de Cataluña, su institución de referencia sea la Generalitat", ha apuntado Turull, que ha defendido que Cataluña pueda hacer una "política integral" en esta materia.

