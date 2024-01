Colectivos trans anuncian un recurso contra el nombramiento en Igualdad de Isabel García

Colectivos que representan a personas trans han anunciado este lunes que presentarán un recurso contencioso administrativo contra el real decreto del Ministerio de Igualdad por el que se nombra directora del Instituto de las Mujeres a Isabel García.



Según se ha informado en un comunicado, serán la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-aliadas quienes presenten este recurso y han convocado una rueda de prensa este martes frente a las puertas del Ministerio de Igualdad para explicar los detalles.



El nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres ha sido duramente criticado por los colectivos trans y partidos como Sumar o Podemos, que la acusan de transfobia por varios comentarios publicados en redes sociales durante la tramitación de la ley trans.



El pasado 9 de enero representantes de estos colectivos entregaron a la ministra Ana Redondo una petición con 5.600 firmas para exigir el cese inmediato de García.



Ese mismo día, Redondo mantuvo una reunión con colectivos LGTBI a los que trasladó el compromiso de todo su equipo en trabajar por el desarrollo de la ley trans y les aseguró que quien no lo haga dejará de formar parte de él.



La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha advertido de que "en el Ministerio de Igualdad no se puede poner una alfombra roja a la transfobia" y ha asegurado que no pararán hasta que Isabel García sea cesada de su puesto.



"Y si no lo hace, vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetente y vamos a declarar al PSOE un partido non grato en todos los Orgullos", ha advertido.

