Feijóo anuncia una "ruta por la igualdad" por España ante los pactos Gobierno-Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP iniciará una "ruta por la igualdad" que recorrerá todo el país como "símbolo de resistencia" frente a los pactos del Gobierno con Junts, para "parar los pies" a los que quieren "trocear" España.

Feijóo ha avanzado que esa ruta "estará en las principales capitales, con dos rutas paralelas, por el norte y el sur" y recorrerá "los pueblos, plazas y ciudades" para protestar porque "el PSOE ha elegido que esta sea la legislatura de la extorsión y la humillación". El primer gran acto tendrá lugar el domingo 28 de enero con una manifestación en Madrid.

El líder del PP ha hecho estas declaraciones este sábado en su intervención en abierto ante el Comité de Dirección del PP durante las jornadas de trabajo que ha celebrado en Toledo para diseñar su anunciada "ofensiva" política, judicial y social contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante los pactos del PSOE con Junts.

"Queremos que esta ruta de la igualdad sea el símbolo de la resistencia de España, que no acepta amenazas y chantajes y que está dispuesta a reivindicar con sosiego y razón los derechos cívicos de los españoles", ha reivindicado, animando a los ciudadanos a que no tengan miedo y salgan a la calle a mandar un mensaje "tranquilo pero contundente, rotundo" contra las decisiones del Ejecutivo.

El jefe de la oposición ha ofrecido al PP para ser "la voz de los que no tienen voz y a los que el Gobierno se la ha quitado", a la vez que ha señalado que comparte su indignación porque "España no se rinde, no se vende y no se trocea". Con esta ruta por España apuesta por "parar los pies a aquellos que quieran dividir y levantar un muro entre españoles".

"No es aceptable que en España se escuche más lo que exigen los independentistas o lo que se decide en Waterloo, que lo que piden la mayoría de los españoles, lo que necesitan los españoles que viven en los pueblos, en las plazas y en las ciudades de España", ha proclamado.

Feijóo ha criticado que Sánchez sitúa a España ante una situación "grave" porque en ningún país existe --ha continuado-- un Gobierno que en tan poco tiempo desde que fue de nuevo investido haya quebrado la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos.

Ha expresado que "urge restaurar" la convivencia y el respeto, así como la dignidad y neutralidad de las instituciones, que tanto el Congreso como el Senado vuelvan a ser el centro de la política española y "no un teatrillo" al servicio de Sánchez o sujeto al "mando a distancia" del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

El líder del PP ha calificado de "bochorno político" y humillación lo ocurrido esta semana en el Congreso, tras la abstención de Junts que permitió al Gobierno sacar adelante dos decretos a cambio, entre otras cesiones, de las competencias de inmigración a Cataluña.

Feijóo ha denunciado que esa cesión supone un "desguace" de la soberanía nacional que, según ha advertido, conduce a expulsar de Cataluña a la Policía Nacional, además de abrir la puerta a una "política migratoria xenófoba". "No tiene nada de progresista entregar la gestión de las fronteras a quien el señor Sánchez consideraba el Le Pen", en alusión a Junts, "de la política española", ha recriminado.

Tampoco tiene "nada de europeísta" fracturar la política migratoria en 17 partes si se cede a las comunidades autónomas que la reclamen porque es "política europea única" y "no tiene nada de constitucionalista subastar la igualdad y las competencias exclusivas del Estado", ha apostillado.

Unas cesiones, ha dicho, con las que Sánchez decide "abandonar a la mayoría social de los españoles" y aboca a España a situaciones "no vistas hasta ahora", dado que "vendrán más rendiciones" dentro de un proceso de "mercadeo" con lo que no es suyo, sino de todos.

Además de la ruta, Feijóo ha anunciado que el próximo fin de semana el PP se dará cita en Ourense en una reunión interparlamentaria con los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos del partido para mantener "a punto" al partido.

También en las próximas semanas celebrará una reunión con eurodiputados, alcaldes de grandes ciudades y presidentes de diputaciones, según ha adelantado.

