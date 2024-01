Feijóo: Ceder la inmigración a Cataluña es "una capitulación constitucional en toda regla"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que la cesión de la competencia en inmigración del Estado a la Generalitat de Cataluña supone "una capitulación constitucional en toda regla".



En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo se ha referido así al anuncio de los dirigentes de Junts de que el Gobierno accedió a ceder a la Generalitat la gestión integral de las competencias en inmigración para que pudieran salir adelante los decretos ley.



Feijóo ha subrayado que si ha ocurrido así, ya que tienen la información solo "de una parte" porque el Gobierno no ha informado, se trataría de "un tema gravísimo", que "supondría una comparecencia urgente de cualquier primer ministro de un Estado de la Unión Europea".



"Afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales, es una capitulación constitucional en toda regla", ha enfatizado Feijóo.



Además, ha augurado que "generará un conflicto constitucional o competencial entre administraciones y cuerpos de seguridad", y ha añadido que si las demás comunidades lo solicitan también, terminará habiendo "diecisiete sistemas de inmigración en España".



Feijóo ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace años que Junts era un partido xenófobo, por lo tanto es un "cínico", al permitir que pueda gestionar la inmigración "un partido xenófobo", además de apuntar que el propio Gobierno catalán no ha sido "interlocutor" para esta decisión, sino un partido que no está en ese Gobierno.



Ha recordado que la competencia incluye aspectos como el control de fronteras, los visados de autorizaciones de entrada, la normativa sobre la estancia legal o ilegal, las autorizaciones de trabajo, las expulsiones y las devoluciones, y, por tanto, la cesión compromete, a su juicio, la seguridad nacional.



Ha vaticinado también que "implica la desaparición de las únicas comisarías y centros de Policía Nacional que quedan en Cataluña", ya que actualmente en Cataluña solo ejerce extranjería, y que "supone convertir a los Mossos d'Esquadra en una policía nacional, porque si los Mossos van a participar en el control de fronteras, tendrán acceso a todas las bases de datos internacionales sobre el control de fronteras".

