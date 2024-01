Ribera acusa a la Xunta de pedir el triple de medios contra péllets que con el Prestige

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado hoy a la Xunta de Galicia de reclamar al Gobierno "casi el triple de medios" de los que ésta pidió en su día con la crisis del Prestige porque, de atenderse, el resto del país quedaría desprotegido ante emergencias graves en alta mar.



"Nos piden prácticamente todos los medios marinos de salvamento marítimo", incluso un submarino, lo que supone "una gran irresponsabilidad", ha añadido la ministra durante un acto de Nueva Economía Fórum.



Ribera ha vuelto a reiterar su disposición "máxima" a la colaboración con la Xunta, pero ha insistido en que deberá ser mutua, en "las dos direcciones".



"No me pida usted casi tres veces más de lo que pidió con el Prestige; seamos coherentes" contra el "desgraciado episodio" que ha supuesto el reciente accidente del vertido de péllets al mar que afecta ya desde las costas portuguesas hasta el País Vasco.



No se puede ofrecer toda la ayuda que pide la Xunta porque podría haber episodios inesperados que afrontar en el resto del país, "desde emigrantes a los que rescatar" o cualquier otro, según Ribera.



La ministra ha criticado la misiva de la Xunta al Gobierno a modo de "carta a los reyes magos", reclamando un auxilio inmediato mientras, por el contrario, rechazan otro tipo de ayuda alegando por ejemplo que "no necesitan medios terrestres, pero que los tengamos disponibles por si acaso".



Ha subrayado que el Ministerio que dirige está en condiciones de ayudar "a quien lo pida con arreglo a los protocolos y a las herramientas de las que nos hemos dotado a lo largo de los años para articular esa ayuda".



La competencia puede ser local o autonómica, "pero si se requiere apoyo, claro que vamos a apoyar y en este caso existe un protocolo, donde se establece cómo reaccionar frente a los episodios de contaminación marina".



La ministra ha aprovechado para lamentar el mal estado de los mares, que "estamos asfixiando, y no pueden ser basureros".



"Cada año llegan a distintas playas del mundo entre 160.000 y 250.000 toneladas de esas bolitas pequeñitas" de plásticos, a lo que se suman los de gran tamaño que son tragados por las especies marinas y que "atrofian su sistema digestivo".



"La contaminación del océano con plásticos es uno de los grandes problemas mundiales en los que venimos trabajando también en esa escena multilateral".



Si ya es difícil de por sí retirar el plástico grande del mar más aún el pequeñito, ha añadido.



La ministra ha hecho repaso de las acciones desde el Miteco desde que se observó la presencia de péllets en las playas gallegas tras insistir en que "no es sencillo identificarlos" porque "no se ven en el mar" y son arrastrados por las corrientes marinas.



"El lugar donde debemos trabajar y dedicarnos a fondo es en las playas para evitar que permanezcan en los ecosistemas".



Ha reconocido que está "sorprendida" por la actitud de la Xunta que pide ahora al Gobierno ayuda en el mar, pese a que al inicio del suceso reconoció que era casi imposible por las dificultades que el propio medio entraña.



"Y no debo ser la única sorprendida" ha dicho, a tenor de la cantidad de "memes" que se han prodigado en las redes sociales sobre la postura de la Xunta en las últimas horas, ha añadido.



Al inicio del acto, en la misma linea que Ribera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido trabajar a las administraciones "todas a una" en referencia a la Xunta, "sin insidias ni desidias.

