Yolanda Díaz: "Es muy difícil gobernar así"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que "es muy difícil gobernar así", negociando "a contrarreloj los intereses y los derechos de la ciudadanía, que están en juego" y ha admitido que ha hablado con Carles Puigdemont en las últimas horas, aunque no hoy.



Sin tener aún los siete votos de Junst atados para poder sacar adelante los tres decretos que se debaten este miércoles en el pleno del Congreso que se celebra en el Senado, Díaz ha insistido también en La Sexta que "España es un Estado social y democrático de derecho y hay cosas que no se pueden hacer".



Lo ha dicho en alusión a la última exigencia de JxCat de multar a las empresas que salieron de Cataluña por el 1-O y que no quieran volver y ha explicado que se podrá incentivar a aquellas empresas que dejaron esa comunidad para que regresen "pero siempre dentro del cumplimiento de la legalidad vigente".



"El politiqueo no arregla los problemas de la gente", ha subrayado Díaz tras repetir que aunque es muy difícil que ella se levante de una mesa de negociación "es verdad que es muy difícil gobernar así".

