Félix Bolaños a los diputados: Si fallan hoy, mañana sube la factura de la luz

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rogado este miércoles a los diputados que dejen el "politiquerío" y los intereses partidistas y apoyen los tres decretos del Gobierno: "Si ustedes fallan hoy mañana sube la factura de la luz, su pensión baja".



"No votamos solo unos decretos, hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23 de julio están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que también dañan al Gobierno", ha manifestado en su primera intervención en el pleno del Congreso que debe convalidar los tres decretos.



Los tres decretos, ha subrayado, son "imprescindibles para que España tenga acceso a 10.000 millones de euros, para seguir reforzando el estado del bienestar, impedir la escalada de precios, mejorar las prestaciones por desempleo, continuar el incremento de las pensiones, asegurar las bonificaciones al transporte publico o prohibir desahucios a las personas más vulnerables".



Por eso, el ministro ha reiterado en varias ocasiones la importancia del voto de cada diputado y ha querido enfatizar que "el precio" de usar el botón del "No" se reflejará en la factura de la luz, en la congelación de las pensiones o en el aumento del gasto de los ciudadanos en el supermercado.



"Hoy no puede ser el día en el que el Congreso vuelva a aprobar recortes sociales como hace un lustro, no es lo que necesitamos", ha incidido tras explicar el contenido del primero de los tres decretos, el conocido como "decreto ómnibus", por el que se aprobarían medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.



Un decreto, ha considerado, que permitirá convertir a España en un país "más moderno, justo y avanzado", pues se trata, ha dicho, "de la reforma más ambiciosa en décadas y probablemente el mayor avance en la modernización de la Justicia".



Según ha explicado Bolaños, la nueva norma está dividida en cuatro libros. El primero afecta a la Justicia y supone "un auténtico impulso reformista" pues, entre otras iniciativas, contempla la celebración preferente de vistas judiciales telemáticas, la consulta de expedientes de forma electrónica o herramientas que agilicen las causas penales.



El segundo libro está dedicado a regular complementos salariales, mejorar la productividad y la calidad de los trabajadores de las administraciones públicas, con un nuevo modelo de carrera.



La implementación de servicios en municipios como la actualización en tiempo real del padrón municipal es una de las medidas que incluye el libro tercero, en tanto que la cuarta parte del decreto impulsa la regulación de las donaciones de micromecenazgo.



"Todas estas reformas son expresión del compromiso con Europa y sus ciudadanos", ha concluido Bolaños tras solicitar de nuevo a los diputados su votos a favor: "No puede haber ninguna razón ni política ni ideológica que justifique no apoyar a las familias y no hacer la vida más fácil a los ciudadanos y las empresas".

