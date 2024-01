JxCat pide al Gobierno sanciones para las empresas que no quieran volver a Cataluña

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha planteado este martes al Gobierno que incluya beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña en sus tres primeros decretos ley, y sanciones para aquellas que no quieran hacerlo.



El Congreso inicia este miércoles el debate de tres decretos de contenido económico -el octavo paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus que incluye la ley de función pública-, cuya convalidación está en riesgo desde que Junts anunciara que votará en contra.



En declaraciones a SER Catalunya, Rius ha corroborado que el voto de JxCat continúa siendo 'no', aunque ha dicho que todavía "hay tiempo de hacer lo que Junts propone": "El momento de negociar y acordar es ahora", ha sentenciado.



Para el portavoz de Junts, es "populista" que el PSOE diga que la negativa de JxCat pone en riesgo algunas medidas sociales, y ha subrayado que su formación propone "que el aceite tenga un IVA del 0 %", entre otras propuestas.



No obstante, Rius ha puesto el foco en los incentivos fiscales para las empresas que quieran volver a Cataluña y en las eventuales sanciones a las que no quieran hacerlo.



"Parece complicado de entender que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana", ha dicho Rius sobre la norma aprobada por el ejecutivo del PP en pleno proceso soberanista.



"Defendemos que las empresas que vuelvan tengan incentivos y que, aquellas que no lo hagan, sean sancionadas", ha aseverado.

