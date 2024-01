Trabajo avisa a la CEOE: o firman el 4% o acordarán un aumento mayor

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a la CEOE de que si no firma una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4%, acordarán con sindicatos una subida "más ambiciosa" para 2024.

"Si no alcanzáramos un acuerdo entorno a la cifra del 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%, estamos dispuestos por tanto a hacer una subida más ambiciosa", ha advertido Pérez Rey.

Así se ha pronunciado el secretario de Estado de Trabajo a su llegada a una nueva reunión para abordar la subida del SMI de 2024 este lunes en Madrid, donde se volverá a intentar alcanzar un acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, tras las negociaciones iniciadas en diciembre que finalizaron sin un entendimiento entre Gobierno, patronal y sindicatos.

Durante su comparecencia, Pérez Rey ha asegurado que el Gobierno "explorará todas las vías" para alcanzar ese acuerdo tripartido, aunque si no pudiera ser, ha recalcado que "hará una nueva propuesta" a los sindicatos. "La patronal tiene que entender que no entrar en un acuerdo, paga las consecuencias de no hacerlo", ha apuntado.

No obstante, Pérez Rey ha asegurado que de momento "no se baraja este escenario" y que desde el Gobierno consideran que esta subida del 4% es "suficiente" para conseguir este acuerdo tripartito.

